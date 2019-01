RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI

Posta Calcio – Reate United 6-2

Santoprete, Chiemlik (RU)

Fabio MIani (All. Posta):

Partita perfetta, siamo entrati in campo decisi a vincere e così è andata. Complimenti ai ragazzi

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Fiamignano – Real Monteleone 2-1

Bonini, Ottaviani (F), Di Filippo (RM)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Marco Russso (All. Real Monteleone)

Alto Lazio – Poggio Moiano 0-1

Visco

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano

CLASSIFICA

RIETI - Infrasettimanale di grande importanza per la Terza Categoria. Con le tre partite recuperate, cambiano ulteriormente gli equilibri in classifica. Il Fiamignano riaggancia il podio dopo aver battuto e sorpassato il Monteleone: ora è a due punti dalla vetta; resta invece penultimo il Reate United, che subisce un 6-2 dal Posta. Ottima la prestazione del Poggio Moiano che vince in casa dell’Alto Lazio, piazzandosi quinto. Resta da giocare il match tra Sporting Corvaro e Torri In Sabina: nessun arbitro a dirigere la gara, rinviata ulteriormente tra il disappunto delle due società.: «Abbiamo preso 5 gol nel giro di mezz’ora, non siamo proprio entrati in partita, complice anche un campo tanto piccolo e al limite della praticabilità. Nel secondo tempo abbiamo preso le misure e abbiamo cominciato a giocare: il parziale della ripresa è stato di 1-1. L’arbitro Sandrelli è stato all’altezza, molto bravo, complice anche una gara corretta, svolta da due squadre altrettanto corrette».: «In primis ringrazio tutti i miei ragazzi che nonostante gli impegni lavorativi si sono liberati per giocare. La gara è stata molto bella e molto corretta, tra due squadre ben organizzate; siamo andati in vantaggio con una grande azione cpnclusa da un ottimo colpo di testa di Bonini, poi abbiamo avuto altre due occasioni: la prima su tiro di Paone, con gran parata del portiere avversario, la seconda è stata fermata per un fuorigioco molto dubbio. All’inizio del secondo tempo abbiamo raddoppiato con Ottaviani, poi abbiamo creato altre due palle gol, ma senza concretizzare; successivamente loro hanno accorciato le distanze con una rete nettamente in fuorigioco. Ora testa a sabato, ci aspetta una gara molto difficile».: «Partita giocata bene da entrambi i lati. Noi siamo stati in 10 per più di un tempo: il mio capitano non protesta mai e non dice mai una parola fuori posto, ma è stato espulso dal solito arbitro protagonista. Al di là di questo la partita è stata bella, ma non meritavamo assolutamente di perdere: abbiamo subito due tiri in 90 minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, nel secondo tempo non abbiamo rischiato quasi nulla e abbiamo giocato prevalentemente nella loro metà campo. Loro si sono dimostrati una buona squadra. Testa a domenica, peccato per la sconfitta».: «Bella gara, giocata su un campo parzialmente ghiacciato. Primo tempo abbastanza equilibrato, giocato soprattutto a centrocampo, con due buone occasioni non trasformate per noi. Nel secondo tempo siamo andati meglio, però abbiamo sprecato molto e abbiamo preso gol sull’unica azione degli ospiti, a 3 minuti dal termine. Nel recupero c’è stato un netto fallo da rigore per noi, non visto dall’arbitro. Da segnalare un brutto gesto fatto dall’autore del gol, che ha fatto scaldare notevolmente gli animi: bravo il mister avversario a cambiarlo immediatamente. Entrambe le squadre erano prive di vari titolari, ci sono sempre questi problemi nelle gare infrasettimanali».): «Ancora una volta il campo, a dir poco impraticabile, non ha aiutato le due squadre ad esprimesi al meglio. Il pareggio sarebbe stato il risultato più equo, ma si sa che in queste partite basta un episodio e porti a casa i tre punti. Non sono mancate le occasioni da entrambe le parti, infatti all’85’ siamo riusciti a finalizzarne una grazie ad un’azione che ha portato Visco al gol, dopo l’assist di Marco Sciarra, autore di una bella gara al pari di tutta la squadra. Bravo anche il nostro portiere Tarsia, che allo scadere ha salvato il risultato e ci ha permesso di fare questi tre punti importantissimi, che ci danno sempre più fiducia permettendoci di salire in classifica».Caperia, Micioccoli 26Fiamignano 24Real Monteleone Sabino 22Poggio Moiano 21Alto Lazio* 20Poggio Bustone 19Torri In Sabina*, Gens Cantalupo 18Sporting Corvaro*, Real Vazia*, Torpedo, Posta Calcio 15Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2