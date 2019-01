PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA

RIETI - Il weekend porta con sé una nuova giornata, la XII, di Terza categoria. Altre 8 partite per le 16 squadre che continuano ad animare un campionato particolarmente acceso. Micioccoli e Casperia si contendono ancora la vetta, con 23 punti a testa, ma il Fiamignano insegue a quota 21.Dopo la sconfitta della scorsa giornata, il Real Vazia cercherà il riscatto contro l’Alto Lazio, ansioso di avvicinarsi alla vetta, mentre è scontro a metà classifica tra Sporting Corvaro e Gens Cantalupo, entrambe a quota 15. In campo anche il Reate United che, dopo lo stop della scorsa settimana, affronterà il Poggio Moiano; il Micioccoli ospiterà i ragazzi del Rocca Valle Turano. Il Gudini sarà anche teatro del match fra Torpedo e Casperia, previsto per il tardo pomeriggio di sabato. La mattinata di domenica vedrà in campo solo Fiamignano e Torri in Sabina, poche ore prima di Poggio Bustone-Stimigliano e Real Monteleone-Posta Calcio.Alto Lazio – Real Vazia (Sandrelli di Rieti)Gens Cantalupo – Sporting Corvaro (Turchetti di Rieti)Reate United – Poggio Moiano (Trabelsi di Rieti)Micioccoli – Rocca Valle Turano (A. Bertini di Rieti)Torpedo – Casperia (Dotti di Rieti)Torri In Sabina – Fiamignano (D’Orazi di Rieti)Poggio Bustone – Stimigliano (Trabelsi di Rieti)Real Monteleone Sabino – Posta Calcio (Ledda di Rieti)Micioccoli, Casperia 23Fiamignano* 21Alto Lazio* 20Real Monteleone Sabino* 19Poggio Bustone 16Torri In Sabina*, Poggio Moiano*, Sporting Corvaro*, Gens Cantalupo, Torpedo, Real Vazia 15Posta Calcio* 12Reate United*, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2