RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XI GIORNATA

Real Vazia-Micioccoli 1-3

Fabiani (RV), 2 Ometto, Villani (M)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Rocca Valle Turano-Torpedo 1-5

Manuel Ricci (RVT), Festuccia, Muggia, 3 Francia (T)

Giammarco Iantaffi (Dir. Rocca Valle Turano)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Casperia – Gens Cantalupo 2-1

Di Nicola (GC)

Il Casperia non ha rilasciato commenti.

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Stimigliano – Alto Lazio 0-1

A. Morbidelli

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Poggio Moiano-Poggio Bustone 3-1

Massimi G., Angeloni, Cicolani A.(PM) Gentileschi M. (PB)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Terza categoria inaugura il 2019 con l’undicesima giornata di campionato. Un turno caratterizzato dalle evidenti difficoltà legate alle condizioni atmosferiche: 3 le gare rinviate per campi impraticabili. Giornata cruciale per le squadre al vertice: il Casperia ritrova la vetta, a pari merito con il Micioccoli.Gara da incorniciare per la Torpedo che, in trasferta rifila un 5-1 ai ragazzi del Rocca Valle Turano, ancora in fondo alla classifica; il derby cittadino premia invece i ragazzi di mister Attorre: finisce 3-1 tra Micioccoli e Vazia. 3 punti fondamentali anche per il Casperia, che batte per 2-1 il Cantalupo, piazzandosi in testa; bene anche l’Alto Lazio che, a Stimigliano, vince per 1-0 sui padroni di casa, portandosi a quota 20 e mercoledì può agganciare la vetta nel recupero col Poggio Moiano. Se sarà disputato visto che a Borbona c'è ancora ghiaccio e neve sul campo.Giornata da dimenticare per il Poggio Bustone, che subisce il 2-1 a Poggio Moiano: gara accesa e tensione in campo con gli ospiti che accusano i locali di comportamneto antisportivo in campo e sugli spalti.: «Primo tempo giocato benissimo: 1-0 per noi con gol di Fabiani e diverse occasioni in cui potevamo farne sicuramente un altro. Secondo tempo in sofferenza, rigore regalato a loro dopo 8 minuti, non siamo stati in grado di rientrare in partita e abbiamo preso altri 2 gol».: «Partita ben giocata da ambo le parti, nel primo tempo il Vazia ha retto molto bene il campo, andando anche in vantaggio a pochi minuti dall’inizio. Il secondo tempo è iniziato come meglio non poteva. Siamo riusciti ad acciuffare il pareggio nei primi minuti grazie al calcio di rigore guadagnato e realizzato dal nostro bomber Ometto, che dopo poco ha trovato anche la doppietta personale con un diagonale di destro all’interno dell’area, dove il portiere ha avuto grandi responsabilità. Sul terzo gol, Villani ha concluso una bella azione di coro, con una staffilata da dentro l’area. Un applauso a tutti i nostri ragazzi, in particolare al piccolo portiere Andrea “raspa” Colantoni, autore di ottimi interventi su giocatori del calibro di Nucci, Fabiani, Cavolata ed altri. Mi sento in dovere di ringraziare anche Fabrizio Ometto perché gioca ogni partita dando tutto senza risparmiarsi, e per come lavora durante la settimana: sempre presente, il primo ad arrivare e l’ultimo a lasciare il campo, da grande professionista. Sono sempre più orgoglioso di questi ragazzi, dal primo all’ultimo».: «Non siamo entrati in campo, è l'unica cosa che posso dire».: «Partita corretta e ben arbitrata. Complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato la gara, bravi tutti. Sono contento di aver dato un pò di minutaggio ai giocatori meno impegnati».: «Purtroppo il calcio di rigore sul finire del primo tempo ha poi condizionato tutta la gara. Arbitaggio casalingo».: «Partita tranquilla, giocata soprattutto a centrocampo. Loro sono andati in vantaggio e abbiamo avuto qualche occasione anche noi. Gli avversari hanno avuto la possibilità di fare il 2-0 e, allo scadere, potevamo pareggiare ma la palla è finita fuori a filo del palo e la partita si è conclusa così».: «Gara corretta su un campo parzialmente ghiacciato, sbloccata in apertura dal gol di Morbidelli e controllata fino al termine senza grossi rischi. Partita ben diretta, anche grazie alla correttezza delle due squadre».: «Partita falsata, con comportamenti antisportivi sia dentro che fuori dal campo, con cori offensivi come "poiano di m..." dagli spalti.. L’episodio più eclatante è però avvenuto alla fine del primo tempo: è stato espulso uno dei nostri e il 7 della squadra avversaria gli ha dato uno schiaffo. Per farla completa, nel secondo tempo l’arbitro ha dato un rigore dubbio agli avversari, guadagnato dallo stesso numero 7 che doveva essere espulso».: «Giorno dell’Epifania festeggiato con una vittoria sofferta ma voluta a tutti i costi, contro un buon Poggio Bustone che ha venduto cara la pelle, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di un giocatore. Sul 2-0 abbiamo subito il gol che ha riaperto la partita a causa di un nostro calo di concentrazione. Il vantaggio di 2 gol è maturato grazie al “solito”Massimi e dal rigore di Angeloni. Soltanto nel recupero siamo riusciti a segnare il gol della sicurezza , grazie ad una rete “coast to coast” di Cicolani. Unico neo della partita sono le troppe ammonizioni dovute alle proteste e alle scaramucce, che non aiutano certo il buon calcio. Purtroppo non ho visto il gesto antisportivo né ho sentito i cori, contro i quali io non avrei potuto comunque far nulla, se mossi da fuori, ammettendo che siano stati mossi (con questo non voglio mettere in dubbio l’affermazione del collega). Stando al gesto del mio giocatore ripeto: non l’ho visto, altrimenti sarei intervenuto, e se l’ha fatto ne sono dispiaciuto».Real Vazia - Micioccoli 1-3Rocca Valle Turano - Torpedo 1-5Casperia - Gens Cantalupo 2-1Stimigliano - Alto Lazio 0-1Poggio Moiano - Poggio Bustone 3-1Micioccoli, Casperia 23Fiamignano* 21Alto Lazio* 20Real Monteleone Sabino* 19Poggio Bustone 16Torri In Sabina*, Poggio Moiano*, Sporting Corvaro*, Gens Cantalupo, Torpedo, Real Vazia 15Posta Calcio* 12Reate United*, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2