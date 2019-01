PROGRAMMA GARE, XI GIORNATA

Sabato 5 ore 14.30

Domenica 6 ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Fine della pausa invernale per il Campionato di Terza Categoria, che riaprirà i battenti questo fine settimana. Ancora 8 gare per le speranze delle 16 squadre di guadagnare terreno in classifica, al momento capeggiata dal Fiamignano con 21 punti.L'incognita dell'undicesima giornata è legata all'impraticabilità dei campi per neve e gelo. Al momento non c'è alcun rinvio, ma sono tre le gare a rischio, quelle in quota: Fiamignano-Real Monteleone, Sporting Corvaro-Torri In Sabina e Posta Calcio-Reate United.Fiamignano – Real Monteleone Sabino (Khalil di Rieti)Real Vazia – Micioccoli (L. Santilli di Rieti)Rocca Valle Turano – Torpedo (Trabelsi di Rieti)Sporting Corvaro – Torri In Sabina (A. Bertini di Rieti)Casperia – Gens Cantalupo (Sandrelli di Rieti)Posta Calcio – Reate United (Dotti di Rieti)Stimigliano – Alto Lazio (D’Orazi di Rieti)Poggio Bustone – Poggio Moiano (Ledda di Rieti)Fiamignano 21Casperia, Micioccoli 20Real Monteleone Sabino 19Alto Lazio* 17Poggio Bustone 16Gens Cantalupo, Torri In Sabina, Sporting Corvaro, Real Vazia 15Poggio Moiano*, Torpedo 12Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2* Un match da recuperare (Alto Lazio e Poggio Moiano si recupererà il 9 gennaio alle 14.30 a Borbona)