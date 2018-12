COMMENTI E MARCATORI

Real Monteleone-Micioccoli 1-2

Sebastiani (RM), Maiezza, Ometto (M)

Marco Russo (All. Monteleone)

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

CLASSIFICA

RIETI - Recuperato il match tra Micioccoli e Monteleone, inizialmente previsto per la seconda giornata. Il Micioccoli vince in trasferta, grazie ad una convincente performance che ha portato al 2-1. Tre punti fondamentali per i ragazzi di mister Attorre, che si proiettano così ad un solo punto dalla vetta.: «Credo che sia stata la miglior partita dei ragazzi quest’anno, a prescindere dal risultato: non meritavamo assolutamente la sconfitta. Match deciso da un’invenzione di Ometto, che purtroppo in queste categorie fa la differenza. Partita giocata per 70 minuti nella loro metà campo, perdevamo 1-0 e l’abbiamo riacciuffata su un calcio di rigore netto, poi abbiamo avuto anche due occasioni per andare in vantaggio. Nulla da dire ai ragazzi, purtroppo il calcio è così e gli episodi fanno la differenza: abbiamo subito un tiro e mezzo in porta e ci hanno fatto 2 gol. Complimenti alla squadra avversaria, molto corretta, praticamente un gruppo di amici che avevo contro, perché con tanti ci ho giocato insieme in passato. Un buon arbitraggio devo dire, forse il migliore fino ad oggi. Testa bassa e pedalare, la prossima sarà dura a Fiamignano contro la capolista, ma se giochiamo così le soddisfazioni arriveranno.: «Soddisfazione per i 3 punti guadagnati contro la terza in classifica. Ringrazio i miei ragazzi che sono scesi in campo con una grande voglia di vincere. Questi 3 punti sono importantissimi e li abbiamo conquistati, ancora una volta, con la squadra rimaneggiata. Ci godiamo questa vittoria e da domani cominceremo a pensare alla prossima sfida, che sarà un’altra battaglia; si deve lavorare ancora molto durante la settimana. Complimenti al Monteleone, squadra quadrata e compatta».Fiamignano 21Casperia, Micioccoli 20Real Monteleone Sabino 19Alto Lazio* 17Poggio Bustone 16Gens Cantalupo, Torri In Sabina, Sporting Corvaro, Real Vazia 15Poggio Moiano*, Torpedo 12Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2* Un match da recuperare (Alto Lazio e Poggio Moiano si recupererà il 9 gennaio alle 14.30 a Borbona)