RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, X GIORNATA

Gens Cantalupo-Rocca Valle Turano 8-1

4 Corinaldesi Federico, Corinaldesi Francesco, Murati, Di Nicola, Carbonara (GC)

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Il Rocca Valle Turano non rilascia commenti.

Reate United-Poggio Bustone 3-4

Aziz, Pianese, Ciccarelli C. (RU), Santori, Marioni, Willi, Gentileschi (PB)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Torpedo – Real Vazia 2-0

Francia, Simeoni

Luca Basilici (All. Torpedo)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Posta Calcio – Fiamignano 1-3

Antonio Faustini (P), Di Cesare, 2 Ottaviani F. (F)

Fabio Miani (All. Posta)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Torri In Sabina-Casperia 1-1

S. Di Rocco (T), autogol

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri in Sabina)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Micioccoli – Stimigliano 9-2

5 Ometto,Miccioni, 2Villani, Ranalli (M), Reut, Lupota (S).

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Real Monteleone-Sporting Corvaro

Interrotta al 30’ sul 2-0

Marco Russo (All. Monteleone)

RIETI - Terminato anche l’ultimo turno prima della pausa invernale, per le 16 squadre di Terza Categoria. X giornata cruciale per le gerarchie in classifica, che continuano a cambiare match dopo match. Capovolgimento al vertice: il Fiamgnano sorpassa il Casperia, che insegue ad un punto di distanza.Goleada a Cantalupo con i padroni di casa che battono per 8-1 il Rocca Valle Turano, diverse reti anche tra Reate United e Poggio Bustone, finita 3-4. Seconda vittoria consecutiva per la Torpedo, che dopo un periodo non proprio brillante, batte in casa i ragazzi del Vazia mentre il Fiamignano si proietta in testa con il 3-1 rifilato al Posta. Il Torri ferma la corsa del Casperia: l’1-1 costringe i ragazzi di mister Chini a lasciare il primo posto; Micioccoli protagonista al Gudini con 9 gol realizzati ai danni dello Stimigliano, fermo a quota 4. Rinviato per neve il match tra Alto Lazio e Poggio Moiano. Momenti di paura a Monteleone, durante il match tra Real e Corvaro: lieve malore per il mister Franco Massimi in seguito alla tensione dovuta ad un rigore negato, gara sospesa sul 2-0 per i padroni di casa: in merito si attendono le decisioni del giudice sportivo.Intanto è previsto per sabato 29 dicembre alle 14.30 il recupero tra Real Monteleone e Micioccoli.: «Abbiamo finito questo 2018 nel migliore dei modi, abbiamo ritrovato lo spirito giusto. Siamo già con la testa al derby contro il Casperia».: «Complimenti agli amici di Poggio Bustone, sono una bella squadra. Un complimento va anche all’arbitro che ha saputo dirigere una partita corretta ed è stato all’altezza. Nel contempo voglio formulare a nome della squadra e della società tanti auguri di buone feste, a tutte le società che partecipano al campionato».: «Partita molto fisica, ben arbitrata in un campo pesante, con molti gol. Passati in vantaggio con Santori, siamo stati raggiunti, poi abbiamo segnato ancora con Marioni, ma ci hanno recuperato passando anche in vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato tutto, portando a casa i 3 punti con i gol di Willi e Gentileschi. Partita difficile, ma avversario molto gentile: abbiamo fatto un bel terzo tempo. Auguri a tutti di buone feste».: «Partita corretta, contro una squadra sicuramente di altissimo valore. Abbiamo sbloccato il risultato con un bel gol del nostro attaccante Francia, poi abbiamo sfruttato un contropiede e abbiamo raddoppiato con Simeoni. Bravi i ragazzi ad aver conseguito la prima vittoria in casa e un merito va alla dirigenza per aver fatto lavorare tutti i tesserati in tranquillità, anche nei momenti più difficili».: «Primo tempo giocato bene, abbiamo avuto anche qualche occasione da gol non sfruttata. Nel secondo tempo siamo scesi fisicamente, abbiamo perso la testa e loro ne hanno approfittato per farci 2 gol. Complimenti a loro che hanno saputo sfruttare le occasioni, complimenti a Gianluca Fabiani e Davide Festuccia, che riescono ancora a dare molto al calcio reatino. Molti dovrebbero imparare da loro».: «Partita giocata bene il primo tempo, nel secondo abbiamo perso freschezza atletica e così si perdono le partite».: «Siamo partiti e presto è arrivato l’1-0 per loro. Nella prima mezz’ora noi eravamo un po’ sottotono, dopo siamo usciti allo scoperto e abbiamo agguantato il pareggio con il capitano Di Cesare. Nel secondo tempo siamo rientrati con un po’ più di cattiveria agonistica e siamo riusciti a raddoppiare con una bellissima azione con Federico Ottaviani, che dopo ha segnato il secondo gol. Partita bella, maschia, disputata da due buone squadre; faccio i complimenti al Posta e ai miei ragazzi».: «Siamo scesi in campo con la determinazione e la voglia giusta. Il primo tempo è finito 0-0, ma nella ripresa è arrivato un bel gol di Di Rocco, che ci ha portato in vantaggio; dopodiché c’è stata una bellissima parata del nostro Di Loreto e successivamente c’è stato un nostro autogol. Una bellissima punizione di Ricottini si è infranta sulla traversa, per poi rimbalzare sulla linea ed uscire. Partita molto combattuta e veramente bella, il ringraziamento più grande va al nostro tifo: i ragazzi e le ragazze del paese hanno dato l’anima per sostenere questa squadra, quindi siamo veramente orgogliosi e li ringraziamo per l’affetto che ogni volta ci mostrano. L’Asd Torri in Sabina augura buone feste a tutte le squadre di questo girone, sperando che il divertimento sia sempre alla base di questa categoria calcistica».: «Una bella gara per entrambe le parti, combattuta con agonismo sano e puro, molto giocata a centrocampo con pochi tiri in porta, cosa che dimostra la voglia di affermarsi e di fare bene. Direi che abbiamo giocato a calcio un tempo per uno: nel primo tempo abbiamo avuto più possesso palla, nel secondo, una volta andato in vantaggio, il Torri ha avuto molti più spazi e più possesso. Siamo andati in pareggio con un loro autogol, dopodiché l’arbitro ha dato 4 minuti di recupero. Al 94’ in punto stavamo dentro l’area ma il nostro attaccante Filippi viene falciato: rigore netto, l’arbitro stava per fischiare il fallo, ma ha guardato l’orologio e ha decretato la fine della partita. Così non ci siamo, non perché meritassimo al centro per cento di vincere, ma l’occasione era talmente ghiotta che non possiamo starci e siamo dispiaciuti per questo fatto. Il pareggio è il risultato più giusto, ma non dovevano trattarci in questo modo. Colgo l’occasione per fare gli auguri alla squadra avversaria, molto corretta e calorosa e per ringraziare anche la nostra tifoseria. Questo fatto increscioso però ci ha lasciato l’amaro in bocca, tanto che noi dirigenti con il presidente abbiamo intenzione di reclamare».: «Il risultato parla da solo. Voglio comunque fare i complimenti ai nostri avversari, che nonostante tutto hanno dato il massimo nei 90 minuti di gioco. Questi tre punti sono fondamentali per il proseguimento del nostro campionato».: «Non c’è stata partita, noi assenti totalmente, il risultato parla da solo».: «Partita sospesa sul 2-0 per noi intorno alla mezz'ora del primo tempo. L'arbitro ha dichiarato che la partita è stata sospesa per insulti e invasione di campo dalla panchina del Corvaro. L'episodio che ha scatenato il tutto è stato un evidente rigore a favore del Corvaro, non fischiato. L'allenatore è stato espulso, allontanandosi ha avvertito un malore che per fortuna non si è rilevato grave. È stato soccorso subito da un mio dirigente e dal mio presidente, in seguito due infermieri che giocano in squadra con me hanno accertato che non era nulla di grave. I due capitani e i dirigenti si sono riuniti con l'arbitro e hanno dichiarato di voler giocare, perché i ragazzi di Corvaro hanno fatto 100 km per venire qui, magari rinunciando ad altri impegni, tuttavia il direttore è rimasto della sua idea, sospendendo la partita».Angelo Lelli (Dir. Corvaro): «Ci è stato negato un rigore netto, così ci sono state delle proteste legittime da parte della nostra panchina. L'arbitro ha deciso di cacciare il nostro mister, che dopo ha avvertito un malore. Nulla di grave per Massimi, ma il direttore di gara ha comunque sospeso il match, nonostante sia noi che il Monteleone volessimo continuare. È una decisione che non condivido, perché porterà disagi per recuperare. Fiamignano 21Casperia 20Real Monteleone Sabino 16*Alto Lazio*, Micioccoli* 17Poggio Bustone 16Gens Cantalupo, Torri In Sabina, Sporting Corvaro, Real Vazia 15Poggio Moiano*, Torpedo 12Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2* Una partita da recuperare