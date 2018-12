I COMMENTI

Marco Russo (Allenatore Monteleone)

Angelo Lelli (Dirigente Corvaro)

RIETI - Si chiude dopo circa 30 minuti il match tra Monteleone e Sporting Corvaro, che vedeva I padroni di casa in vantaggio per 2-0. La causa della sospensione della gara da parte dell'arbitro Dotti di Rieti, nascerebbe a seguito di un rigore netto non concesso allo Sporting. Seguono le proteste da parte della panchina ospite, in primis del mister Franco Massimi, che poco dopo ha avvertito un lieve malore: tanta preoccupazione, ma fortunatamente nulla di grave per lui, che riceve prontamente i soccorsi anche dalla panchina del Monteleone. Dopo poco arriva anche l'ambulanza ma il tecnico sembra essersi già ripreso. Il tutto si conclude serenamete a Monteleone, con le due squadre che passano un bel terzo tempo negli spogliatoi, nell'attesa del referto arbitrale in merito alla sospensione del match che entrambe le squadre sarebbero state disposte a riprendere.«Partita sospesa sul 2-0 per noi intorno alla mezz'ora del primo tempo. L'arbitro ha dichiarato che la partita è stata sospesa per insulti e invasione di campo dalla panchina del Corvaro. L'episodio che ha scatenato il tutto è stato un evidente rigore a favore del Corvaro, non fischiato. L'allenatore è stato espulso, allentanandosi ha avvertito un malore che per fortuna non si è rilevato grave. È stato soccorso subito dal un mio dirigente e dal mio presidente, in seguito due infermieri che giocano in squadra con me hanno accertato che non era nulla di grave. I due capitani e i dirigenti si sono riuniti con l'arbitro e hanno dichiarato di voler giocare, perché I ragazzi di Corvaro hanno fatto 100 km per venire qui, magari rinunciando ad altri impegni, tuttavia il direttore è rimasto della sua idea, sospendendo la partita».«Ci è stato negato un rigore netto, cosi ci sono state delle proteste legittime da parte della nostra panchina. L'arbitro ha deciso di cacciare il nostro mister, che dopo ha avvertito un malore. Nulla di grave per Massimi, ma il dirittore di gara ha comunque sospeso la gara, nonostante sia noi che il Monteleone volessimo continuare. È una decisione che non condivido, perché porterà disagi per recuperare la gara. In attesa del responso, ringrazio il Monteleone per i soccorsi al nostro mister e per la loro ospitalitá».