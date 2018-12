PROGRAMMA GARE, X GIORNATA

RIETI - La Terza Categoria è arrivata all’ultimo turno del 2018. X giornata di campionato per le 16 squadre del girone A, che finora hanno regalato agli appassionati una stagione ricca di capovolgimenti e colpi di scena. Weekend che chiude l’anno solare: le partite riprenderanno, dopo la pausa, il 5 e 6 gennaio con l’XI giornata.Ancora un’opportunità di salire in vetta per L’Alto Lazio che sabato ospiterà i ragazzi del Poggio Moiano, in contemporanea col match tra Gens Cantalupo e Rocca Valle Turano, ancora ultima in classifica. Turno importante anche per il Real Vazia che cercherà la seconda vittoria consecutiva nel derby contro la Torpedo, mentre il Poggio Bustone sarà ospitato al Macelletto dal Reate United. Il Casperia dovrà difendere il primo posto contro il Torri In Sabina; pronto ad approfittare il Fiamignano che, ad un solo punto dalla vetta, sarà ospite del Posta questa domenica. Cruciale la gara tra Sporing Corvaro e Monteleone Sabino, rispettivamente a quota 15 e 16 in campionato, mentre il Micioccoli torna al Gudini per affrontare lo Stimigliano.Alto Lazio – Poggio Moiano (A. Bertini di Rieti)Gens Cantalupo – Rocca Valle Turano (D'Orazi di Rieti)Reate United – Poggio Bustone (Aguzzi di Rieti)Torpedo – Real Vazia (Khalil di Rieti)Posta Calcio – Fiamignano (Ledda di Rieti)Torri In Sabina – Casperia (L.Santilli di Rieti)Real Monteleone – Sporting Corvaro (Dotti di Rieti)Micioccoli – Stimigliano (Sandrelli di Rieti)Casperia 19Fiamignano 18Alto Lazio 17Real Monteleone Sabino 16*Corvaro, R. Vazia 15Micioccoli*, Torri In Sabina 14Poggio Bustone 13Gens Cantalupo, Posta, Poggio Moiano 12Torpedo 9Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2* una gara in meno