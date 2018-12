PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA

Sabato 15 ore 14.30

Domenica 16 ore 11

CLASSIFICA

RIETI - La Terza categoria continua con la IX giornata. Un altro weekend di sport in tutta la provincia, dove le 16 squadre del girone A si affronteranno per guadagnare terreno in campionato.Seconda partita della settimana per Poggio Bustone e Gens Cantalupo che, dopo il recupero di mercoledì, dovranno vedersela rispettivamente contro Alto Lazio e Real Vazia. Attesissima anche la gara tra Sporting Corvaro e Posta, entrambe con 12 punti, mentre il Fiamignano tornerà in campo contro il Reate United, in contemporanea con Rocca Valle Turano – Torri In Sabina. Previsto per domenica il match per la prima posizione tra Casperia e Monteleone, il Micioccoli invece affronterà il Poggio Moiano, per agganciare la vetta. Chiusura con Stimigliano e Torpedo, ancora in un periodo tutt’altro che brillante.Poggio Bustone-Alto Lazio (Dotti di Rieti)Real Vazia-Gens Cantalupo (Turchetti di Rieti)Fiamignano-Reate United (A. Bertini di Rieti)Rocca Valle Turano-Torri In Sabina (Sandrelli di Rieti)Sporting Corvaro-Posta Calcio (Khalil di Rieti)Casperia-Real Monteleone (Ledda di Rieti)Poggio Moiano-Micioccoli (Khalil di Rieti)Stimigliano-Torpedo (Matteucci di Rieti)Casperia, Real Monteleone Sabino*, Alto Lazio 16Fiamignano 15Micioccoli* 14Poggio Bustone, Real Vazia, Sporting Corvaro, Posta, Gens Cantalupo 12Torri In Sabina 11Poggio Moiano 9Torpedo 6Stimigliano, Reate United 4Rocca Valle Turano 2