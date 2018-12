GENS CANTALUPO – POGGIO BUSTONE 2-0

Ouhu, Fabbrini

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

CLASSIFICA

RIETI - Recuperato ieri, mercoledì 12 dicembre, il match della VI giornata tra Poggio Bustone e Gens Cantalupo, valido per il campionato di Terza Categoria. I ragazzi di mister Tascioni portano a casa i 3 punti grazie ad un convincente 2-0. Salto in classifica per il Gens, che al momento conta 12 punti in classifica, a pari merito con Corvaro, Posta, Vazia e lo stesso Poggio Bustone, che con questa sconfitta non coglie l’occasione per avvicinarsi alla vetta.: «Sono soddisfatto della prestazione, sapevamo di affrontare una buona squadra. Per la prima volta ho visto lo spirito giusto, lo spirito Gens».: «Partita molto brutta, la peggio giocata della mia squadra. Da una disattenzione difensiva è nato il primo gol, poi abbiamo attaccato molto, ma senza concretizzare. Hanno raddoppiato su calcio da fermo, poi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, ma c’è stata la traversa e diversi tiri alti davanti al portiere. Non era giornata, comunque complimenti alla squadra avversaria che ha avuto più voglia di vincere e con cui abbiamo fatto il terzo tempo. Complimenti anche al direttore di gara».Casperia, Real Monteleone Sabino*,Alto Lazio 16Fiamignano 15Micioccoli* 14Poggio Bustone, Real Vazia, Sporting Corvaro, Posta, Gens Cantalupo 12Torri In Sabina 11Poggio Moiano 9Torpedo 6Stimigliano, Reate United 4Rocca Valle Turano 2