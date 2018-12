RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VIII GIORNATA

Fiamignano – Sporting Corvaro 4-1

Paone, Fabrizi, Pocorobba, De Santis (F), Franchi (SC)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Angelo Lelli (All. Corvaro)

Gens Cantalupo – Stimigliano 1-0

Corinaldesi

Massimo Tascioni (All. Cantalupo)

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Reate United –Alto Lazio 0-1

Durante L.

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Micioccoli – Poggio Bustone 0-0

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Torpedo – Poggio Moiano 1-2

Aquilini (T), Sciarra S., Mariani (PM)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Posta Calcio – Casperia 3-0

2 Durastante, Pagano

Angelo Lelli (All. Posta)

Federico Chini (All. Casperia)

Torri In Sabina – Real Vazia 1-1

Villanucci (T), Formichetti L. (RV)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Real Monteleone Sabino - Rocca Valle Turano 5-3

2 Sanesi N. Di Filippo, Monaco, Sebastiani (RM), 3 Ricci M. (RVT)

Marco Russo (All. Monteleone)

Giammarco Iantaffi (Dir. Rocca Valle Turano)

RISULTATI VIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario anche sull’ottava giornata di Terza categoria. Un turno cruciale per la stagione sportiva, che si avvicina alla pausa invernale, con altri 8 match ricchi di emozioni e belle giocate. Cambiano le cose in vetta, dove Real Monteleone Sabino ed Alto Lazio raggiungono il Casperia a quota 16, in testa ad una classifica sempre in evoluzione e difficile da prevedere.Ottima prestazione per il Fiamignano che sale di posizione dopo il 4-1 rifilato allo Sporting Corvaro, e gioiscono anche i ragazzi del Cantalupo per i 3 punti portati a casa contro lo Stimigliano. Giornata positiva per l’Alto Lazio che, dopo la vittoria contro il Reate United, sale in vetta alla classifica, mentre il Poggio Moiano sconfigge e supera la Torpedo. Solo un pareggio per Real Vazia e Poggio Bustone, impegnate rispettivamente contro Torri in Sabina e Micioccoli, mentre il Posta Calcio porta a casa 3 punti importanti contro il Casperia. Vola al vertice il Monteleone dopo la vittoria in casa contro il Rocca Valle Turano.Previsto per domani, mercoledì 12 dicembre, il match di recupero tra Gens Cantalupo e Poggio Bustone, inizialmente programmato per la VI giornata.: «Una bella partita su un campo al limite della praticabilità. Nonostante diverse assenze abbiamo fatto una buona prestazione, fa sempre tanto morale vincere un derby. La giornata si è chiusa con un piacevole terzo tempo, testa alla prossima giornata».: «Siamo andati in vantaggio con Franchi e abbiamo subito il pareggio. Poi, per una distrazione, è arrivato il loro raddoppio. Nel secondo tempo c’è stata un’altra distrazione in area e poi il rigore. Comunque non abbiamo giocato male al cospetto di una buona squadra e continuiamo a divertirci al di là dei risultati».: «Vittoria meritata, sono felice, darà serenità e morale in vista della partita di mercoledì».: «La partita è stata equilibrata per la prima mezz’ora, poi c’è stata l’espulsione di un giocatore del Cantalupo e da quel momento in poi gli avversari, anche in inferiorità numerica, hanno tirato fuori una determinazione e una voglia di vincere sicuramente superiore alla nostra. Sembrava che fossero loro uno in più rispetto a noi e alla lunga hanno trovato il gol su un calcio da fermo, poi sono stati bravi a conservare il vantaggio».: «Complimenti alla squadra Alto Lazio».: «Gara corretta, disputata su un campo pesantissimo. Primo tempo equilibrato, con gli avversari rimasti in 10 dopo un’espulsione. Nella ripresa noi siamo stati molto più concentrati e convinti e abbiamo sbloccato il risultato con un gol di Durante, tenendo il vantaggio fino alla fine e rischiando pochissimo. Arbitaggio…meglio non commentare».: «Partita dura contro un avversario ben messo in campo che ha saputo renderci la vita difficile. Nel complesso le nostre sono state le azioni più pericolose, ma il risultato è giusto. Voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi e agli avversari per aver disputato una delle partite più corrette che abbia visto in Terza Categoria, mettendo da parte vecchie ruggini e pensando solo allo sport. Questo è lo spirito che anima queste categorie dilettantistiche a differenza di quello che si voglia far credere».: «Partita molto equilibrata con azioni da una parte all’altra, risultato giusto. Ci è mancata qualche punizione dal limite, mentre per il Micioccoli ne sono state concesse tre di fila durante gli ultimi 5 minuti e qualcuna non c’era. L’espulsione del nostro guardalinee è stata un po’ eccessiva perché il fuorigioco, da lui segnalato, c’era di oltre un metro. Vorremmo un po’ di rispetto, come noi stiamo facendo. Un complimento alla squadra avversaria per il comportamento, a fine gara c’è stato un bel terzo tempo».: «Partita corretta, contro una squadra ben organizzata. Siamo stati in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine, bravi loro a ribaltare il risultato. Da martedì compito non facile: ripartire dopo la quarta sconfitta consecutiva e lavorare con entusiasmo».: «Primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Il secondo tempo ha visto la nostra squadra avere il controllo del gioco, infatti il loro portiere si è reso protagonista con diverse parate. Grazie ad una nostra errata rimessa laterale è arrivato il loro vantaggio, ma siamo stati bravi a non disunirci e all’85’ abbiamo meritatamente pareggiato su rigore procurato da Ioanilli e realizzato da Sciarra, due dei nuovi acquisti insieme a Marchioni, Quinzi e al portiere Tarsia. Il gol vittoria è stato realizzato da Mariani, grazie ad un perfetto cross del 18enne Melilli, autore di una bellissima prestazione al pari di tutta la squadra. Vittoria importante per la classifica e per il morale, che fa seguito a quella di domenica scorsa, con la speranza di centrare il tris di vittorie la prossima settimana contro il Micioccoli, per poter seguire il trend positivo».: «Partita corretta, giocata senza errori non regalando niente agli avversari. Voliamo bassi, grazie ai ragazzi».: “Partita giocata da noi solo i primi 10 minuti poi, preso il gol, siamo spariti. Secondo tempo giocato ad una sola metà campo, ma non abbiamo creato nulla. Non siamo questi e lo sappiamo, ora va analizzato il momento per ripartire già da domenica sapendo che, nonostante le ultime 3 partite, siamo ancora lì e faremo di tutto per restarci. Complimenti all’arbitro per la partita e agli avversari per la correttezza e la voglia messa in campo, successo meritato per loro. Di certo non molliamo adesso, vogliamo restare in alto fino alla fine. C’è chi ha perso punti all’inizio e chi, come noi, li sta perdendo adesso. Si riparte da martedì con impegno e voglia di riprendere il cammino interrotto”.: «Siamo andati in svantaggio dopo 6-7 minuti del primo tempo, con una punizione dal limite e una deviazione del loro attaccante in gol. Primo tempo sofferto, potevamo dare di più sfruttando meglio le occasioni e giocando con molta più lucidità, sicuramente abbiamo da recriminarci qualcosa. Tutt’altra musica durante la ripresa, siamo andati in campo con l’idea, la voglia e soprattutto con la grinta giusta per vincere e fare risultato. Abbiamo fatto i 45 minuti tutti nella loro metà campo, è arrivato uno splendido gol su punizione di Villanucci, che ha riportato la situazione in parità. Sicuramente nel secondo tempo potevamo anche andare in vantaggio noi perché abbiamo fatto una grande prestazione. L’augurio che ci facciamo tutti è che si riparta da questo secondo tempo, da adesso in poi il gioco che dobbiamo esprimere è questo. Avanti tutta, si lavora a testa bassa per raggiungere la condizione giusta che speriamo tutti. Complimenti ai ragazzi del Vazia che hanno dimostrato molta correttezza fuori e dentro il campo».: «Buona partita, siamo passati in vantaggio dopo 6 minuti. Primo tempo giocato bene dai ragazzi, ma nel secondo tempo siamo scesi fisicamente e loro hanno dominato. Il pareggio è il risultato giusto, partita intensa ma correttissima».: «Partita messa in discesa, vincevamo 3-0, poi due disattenzioni ci hanno portato sul 3-2 e successivamente abbiamo fatto gli altri gol. Gara mai in discussione e ben arbitrata, ma non la migliore dei miei ad essere onesto. Loro sono stati molto fisici, in particolare i due ragazzi di colore hanno fatto molte giocate al limite e sono stati fallosissimi. L’abbiamo comunque portata a casa e ci godiamo questo primo posto con una partita in meno. Testa a Casperia, c’è da pedalare e lavorare in settimana».: «Troppe ingenuità da parte nostra, che fanno il paio con il consueto errore arbitrale che assegna rigori decisivi invece di ammonire per simulazione, ma chiunque può sbagliare. Chi deve smettere di sbagliare siamo noi, non puoi segnare 3 gol fuori casa (tripletta personale di Manuel Ricci, il quale si è portato a casa il pallone,come da prassi) e perdere prendendo 5 gol. Partita piacevole, disputata sostanzialmente tra amici».Fiamignano – Sporting Corvaro 4-1Gens Cantalupo – Stimigliano 1-0Reate United – Alto Lazio 0-1Micioccoli – Poggio Bustone 0-0Torpedo – Poggio Moiano 1-2Posta Calcio – Casperia 3-0Torri In Sabina – Real Vazia 1-1Real Monteleone – Rocca Valle Turano 5-3Casperia, Real Monteleone Sabino*,Alto Lazio 16Fiamignano 15Micioccoli* 14Poggio Bustone*, Real Vazia, Sporting Corvaro, Posta 12Torri In Sabina 11Poggio Moiano, Gens Cantalupo* 9Torpedo 6Stimigliano, Reate United 4Rocca Valle Turano 2