PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA

Sabato 8 ore 14.30

Ore 16.30

Ore 18.30

Domenica 9 ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È arrivata l’ottava giornata per la Terza Categoria, in campo questo weekend. Altri 8 match per le speranze delle 16 squadre di guadagnare terreno in classifica, dove il Casperia difende ancora la vetta.Turno che si apre con la gara al vertice tra Fiamignano e Sporting Corvaro, entrambe a 12 punti, in contemporanea con Cantalupo-Stimigliano. Il Micioccoli dovrà invece difendere il secondo posto contro il Poggio Bustone, a soli 2 punti di distanza, mentre il Reate United se la vedrà con l’Alto Lazio. Periodo non brillante per la Torpedo che, al Gudini, cercherà il riscatto contro il Poggio Moiano: entrambe le squadre sono a quota 6. Questa settimana tocca al Posta Calcio fermare il Casperia, primo a 16 punti, mentre dopo l’ottima prestazione dello scorso turno, il Real Vazia tornerà in campo contro il Torri In Sabina. Chiusura con la gara tra Rocca Valle Turano e Monteleone Sabino, che si trova a soli 3 punti dalla vetta.Fiamignano – Sporting Corvaro (D’Orazi di Rieti)Gens Cantalupo – Stimigliano (Khalil di Rieti)Reate United – Alto Lazio (Ledda di Rieti)Micioccoli – Poggio Bustone (Trabelsi di Rieti)Torpedo – Poggio Moiano (Dotti di Rieti)Posta Calcio – Casperia (Matteucci di Rieti)Torri In Sabina – Real Vazia (Aguzzi di Rieti)Real Monteleone Sabino – Rocca Valle Turano (A. Bertini di Rieti)Casperia 16Real Monteleone*, Micioccoli*, Alto Lazio 13Sporting Corvaro, Fiamignano 12Poggio Bustone*, Real Vazia 11Torri In Sabina 10Posta 9Gens Cantalupo*, Torpedo, Poggio Moiano 6Stimigliano, Reate United 4Rocca Valle Turano 2* Una partita in meno