RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VII GIORNATA

Alto Lazio – Micioccoli 2-1

Ciancaglioni L., Piroli (AL), Ometto (M)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Real Vazia – Real Monteleone 2-1

Nucci, Volpi (RV), Volpi (RM)

Walter Troiani (All. Vazia)

Marco Russo (All. Monteleone)

Rocca Valle Turano – Posta Calcio 1-4

2 Aureli, Munega, Durastante (P) Vellucci (RVT)

Giammarco Iantaffi (Dir. Rocca Valle Turano)

Fabio Miani (All. Posta)

Sporting Corvaro – Reate United 2-3

Massimi, Ferraresi (SC), 2 Kamil, Pianese (RU)

Angelo Lelli (All. Corvaro)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Casperia – Fiamignano 1-1

Forcellini (C), autogol

Massimo Petrocchi (Direttore Generale Casperia)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Poggio Moiano – Gens Cantalupo 1-0

Massimi G.

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Stimigliano – Torri In Sabina 1-1

Della Ciana (S), Borgucci (T)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Poggio Bustone – Torpedo 2-0

2 Brait

Maurizio Rubimarca: (All. Poggio Bustone)

Luca Basilici (All. Torpedo)

RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Conclusa anche la VII giornata di campionato per le 16 squadre di Terza Categoria. Un turno ricco di match combattuti e diverse sorprese, con risultati anche contro i pronostici. Si spostano ancora gli equilibri in classifica, ma il Casperia non molla la vetta.L’Alto Lazio conquista 3 punti importanti contro il Micioccoli, portandosi a quota 13 in campionato, mentre a Vazia il Real batte il Monteleone 2-1. Giornata da ricordare per il Reate United che trova la prima vittoria contro lo Sporting Corvaro, fermo a quota 12, ma non si vede la luce in fondo al tunnel per il Rocca Valle Turano, ancora in cerca di vittorie dopo il 4-1 contro il Posta.Pareggio al vertice tra Fiamignano e Casperia, ancora in vetta con 3 punti di scarto, mentre è amaro il ritorno in campo per il Gens, che perde per 1-0 contro il Poggio Moiano. Esulta il Poggio Bustone che, dopo il 2-0 rifilato alla Torpedo, si porta a quota 11 in classifica. Pareggio con una rete per parte tra Stimigliano e Torri In Sabina, che perde Tocci a causa di un infortunio in seguito ad uno scontro aereo: taglio sul sopracciglio e punti per lui. Ci si augura una pronta guarigione.: «Gara molto combattuta soprattutto a centrocampo, poche le occasioni da gol. A fine primo tempo siamo andati in vantaggio con una bella conclusione di Ciancaglioni, nel secondo tempo la gara è stata equilibrata e giocata bene, ma a 10 minuti dalla fine è arrivato il gol del pareggio per loro. A 3 minuti dal termine ci siamo aggiudicati il match con un eurogol di Piroli».: «Partita maschia. Sullo 0 a 0 abbiamo avuto delle occasioni limpide per passare in vantaggio, ma abbiamo chiuso il primo tempo sotto di un gol. Abbiamo trovato il pareggio ma, verso la fine, sono stati bravi loro a trovare il gol su una disattenzione della nostra difesa. Ancora una volta abbiamo avute delle emergenze, ma chi è sceso in campo ha dato tutto e gli faccio i complimenti. Il pareggio ci stava tutto anche se il nostro portiere nei 90 minuti ha effettuato solo 2 parate. Di solito non mi lamento mai del direttore di gara, ma questa volta abbiamo subito un arbitraggio molto scadente. Complimenti agli avversari, squadra tosta e ben organizzata, e testa al prossimo impegno».: «Partita dominata dal primo al novantesimo. Purtroppo abbiamo preso un gol su una disattenzione del nostro difensore, poi abbiamo dominato e siamo riusciti a riprendere la partita. È stata una gran bella prestazione dei ragazzi e sono pienamente soddisfatto, anche perché avere in rosa giovani importanti e un portiere di un’altra categoria fa veramente la differenza».: «Abbiamo avuto troppe assenze e abbiamo giocato la peggiore partita stagionale, ci serva da lezione questa sconfitta. Arbitraggio pessimo».: «A pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina».: «Abbiamo giocato bene con intelligenza e ordine, bravi tutti ma grandi a centrocampo. Avanti così».: «Partita presa sottogamba, episodi sfavorevoli, infortuni e gol regolare annullato: così è il calcio».: “Ottima prestazione dei miei ragazzi, siamo andati subito in vantaggio e abbiamo raddoppiato pochi minuti dopo, ma sul 2-1 abbiamo subito la loro pressione che ha portato al pareggio. Nonostante il pareggio la squadra è rimasta sempre compatta e unita e alla fine un rigore netto, giustamente sanzionato dal direttore di gara, ci ha portato al gol del 3-2 e alla meritata vittoria contro una squadra forte e finora imbattuta in campionato».: «Sulla carta si prevedeva una partita tosta e così è stato fin dai primi minuti, giocata a ritmi alti e con vero agonismo. Siamo andati in svantaggio con un autogol del capitano, che purtroppo ha trovato il portiere impreparato con un retropassaggio. Così è finito il primo tempo, che comunque è stato ricco di battaglie al centrocampo. Siamo rientrati in campo e lo stesso capitano è andato subito in gol, trovando il pareggio. Dopodiché abbiamo spinto per tutto il tempo e abbiamo avuto delle belle occasioni, però la bella difesa del Fiamignano non ci ha concesso molto e ci sono stati anche dei tiri fuori misura. Il pareggio mi sembra giusto: due belle squadre in campo che si sono date battaglia. Bello il finale con una bevuta al bar, come buoni amici. Di solito non parlo mai dell’arbitro, ma in questo caso lo definirei “coraggioso”, perché con alcune scelte ci ha un po’ penalizzato, però fa parte del calcio, come noi sbagliamo i gol, anche l’arbitro può sbagliare. Un buon punto visti i risultati delle altre squadre e faccio i complimenti alla squadra avversaria, molto arcigna e tosta».: «Gara equilibrata, sbloccata da un autogol della difesa del Casperia. Nella prima parte potevamo mettere al sicuro il risultato, ma abbiamo sciupato troppo, in particolare 2 grandi occasioni. Nella ripresa è arrivato immediatamente il pareggio con una rovesciata pregevole e siamo calati un pochino, ma senza soffrire troppo. Complimenti all’arbitro, anche se qualche cartellino in più per gli avversari sarebbe stato giusto visti alcuni interventi eccessivi. Abbiamo detto qualche parolaccia, speriamo che non si inventi niente nessuno per poi farci trovare sulle pagine dei giornali».: «Una partita dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma a 15 minuti dalla fine una bellissima azione partita dalla difesa e conclusa con un bel gol di Massimi, ci ha dato i 3 punti. Primo tempo a favore degli ospiti, secondo tempo meglio noi».: «Non credo sia un risultato giusto. Non meritavamo la sconfitta, nel primo tempo abbiamo sprecato troppe occasioni».: «È stata una partita giocata per lo più al centrocampo, con qualche occasione da parte loro e qualche occasione nostra. Credo che il pareggio sia un risultato giusto».: «Prestazione non all’altezza delle aspettative, per non dire altro. Onore alla squadra di Stimigliano che ha messo in campo molta più determinazione e voglia di noi. Un augurio di pronta guarigione al nostro Danilo Tocci».: «Risultato giusto, partita molto bella con la squadra di casa che ha messo il risultato al sicuro nel primo tempo, controllando il secondo. Complimenti anche agli avversari, che non meritano il posto che hanno in classifica. Ottimo l’arbitro».: «Partita maschia contro una squadra ben messa in campo e risultato sbloccato con due calci da fermo. Continua il periodo negativo»Alto Lazio – Micioccoli 2-1Real Vazia – Real Monteleone 2-1Rocca Valle Turano – Posta Calcio 1-4Sporting Corvaro – Reate United 2-3Casperia – Fiamignano 1-1Poggio Moiano – Gens Cantalupo 1-0Stimigliano – Torri In Sabina 1-1Poggio Bustone – Torpedo 2-0Casperia 16Real Monteleone*, Micioccoli*, Alto Lzio 13Sporting Corvaro, Fiamignano 12Poggio Bustone*, Real Vazia 11Torri In Sabina 10Posta 9Gens Cantalupo*, Torpedo, Poggio Moiano 6Stimigliano, Reate United 4Rocca Valle Turano 2