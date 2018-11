PROGRAMMA

RIETI - La Terza categoria inaugura dicembre con la VII giornata. Un altro tassello per delineare le gerarchie in classifica, con 16 squadre pronte a sfidarsi in 8 campi della provincia reatina.Il Micioccoli torna in campo contro l’Alto Lazio, che ha la possibilità di guadagnare terreno in campionato, mentre il Real Vazia se la vedrà col Monteleone. Il Posta tenterà di prolungare la striscia positiva contro un Rocca Valle Turano ancora in cerca della prima vittoria, mentre a Corvaro lo Sporting incontrerà il Reate United di mister Ciccarelli. Domenica il Casperia difenderà la vetta in casa contro il Fiamignano, torna in campo anche il Cantalupo che invece se la vedrà col Poggio Moiano. Occhi puntati sul match tra Stimigliano e Torri In Sabina, che anticipa solo di qualche ora la gara tra Poggio Bustone e Torpedo, distanti solo 2 punti l’una dall’altra.Alto Lazio-Micioccoli (D’Orazi di Rieti)Real Vazia-Real Monteleone Sabino (Trabelsi di Rieti)Rocca Valle Turano-Posta Calcio (Bordoni di Rieti)Sporting Corvaro-Reate United (Matteucci di Rieti)Casperia-Fiamignano (Sandrelli di Rieti)Poggio Moiano-Gens Cantalupo (Ledda di Rieti)Stimigliano-Torri In Sabina (Dotti di Rieti)Poggio Bustone-Torpedo (A. Bertini di Rieti)Casperia 15Real Monteleone*, Micioccoli* 13Sporting Corvaro 12Fiamignano 11Alto Lazio 10Torri In Sabina 9Poggio Bustone*, Real Vazia 8Gens Cantalupo*, Torpedo, Posta Calcio 6Poggio Moiano, Stimigliano 3Rocca Valle Turano 2Reate United 1* una gara in meno