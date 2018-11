PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA

Sabato 24 ore 14.30

Ore 18.00

Domenica 25 ore 11.00

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Riparte il campionato di Terza dategoria, dopo lo stop della scorsa settimana a causa dell'aggressione all'arbitro Riccardo Bernardini. Ancora 8 match da disputare per decidere le sorti della classifica, quest’anno particolarmente corta.Sesta giornata che si apre con l’ennesimo derby cittadino, questa volta a sfidarsi saranno Micioccoli e Reate United, in contemporanea con lo scontro al vertice tra Casperia e Sporting Corvaro. Il Rocca Valle Turano cercherà la prima vittoria della stagione contro il Fiamignano, mentre il Gens Cantalupo se la vedrà con il Poggio Bustone: solo 2 punti a dividere le 2 squadre. La Torpedo ospiterà al Gudini la formazione dell’Alto Lazio, gara importante per le gerarchie a metà classifica. Domenica i ragazzi del Torri In Sabina torneranno in campo per sfidare il Poggio Moiano, mentre il Posta Calcio ospiterà il Real Vazia che si trova a solo 2 punti dal podio. In chiusura la gara tra Real Monteleone e Stimigliano.Fiamignano – Rocca Valle Turano (Khalil di Rieti)Gens Cantalupo – Poggio Bustone (Dotti di Rieti)Reate United – Micioccoli (al Macelletto, Turchetti di Rieti)Sporting Corvaro – Casperia (A. Bertini di Rieti)Torpedo – Alto Lazio (al Gudini, Trabelsi di Rieti)Posta Calcio – Real Vazia (Sandrelli di Rieti)Torri In Sabina – Poggio Moiano (A. Bertini di Rieti)Real Monteleone – Stimigliano (Turchetti di Rieti)Casperia 15Real Monteleone* e Micioccoli* 10Sporting Corvaro 9Fiamignano, Real Vazia e Poggio Bustone 8Alto Lazio 7Gens Cantalupo, Torri In Sabina e Torpedo 6Posta Calcio, Stimigliano e Poggio Moiano 3Rocca Valle Turano 2Reate United 1* una partita in meno