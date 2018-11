RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, V GIORNATA

Real Vazia-Fiamignano 2-2

Fabrizi, De Santis (F), Nucci, Micheli (RV)

Walter Troiani (All. Vazia)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Rocca Valle Turano-Sporting Corvaro 1-1

Ricci (RVT), Lelli (SC)

Giammarco Iantaffi (Dir. Rocca Valle Turano)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Alto Lazio-Gens Cantalupo 2-0

2 L. Durante

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Massimo Tascioni (All. Gens)

Casperia-Reate United 6-1

2 Colletti, 2 Cocchi, Flamini (C), autorete, Ferroni (R.U.)

Massimo Petrocchi (Dg Casperia)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Poggio Moiano-Real Monteleone Sabino 3-4

N.Sanesi, Di Filippo, Boccacci, Palma (RM), G.Massimi, Scardocci, Visco

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Stimigliano-Posta Calcio 0-2

Faustini, Durastante

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Fabio Miani (All. Posta)

Poggio Bustone-Torri In Sabina 0-0

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Torpedo-Micioccoli 1-2

Ometto, Zanon (M), Giordano (T)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)





RIETI - Conclusa anche la V giornata di Terza Categoria per le 16 squadre impegnate in 8 match. Un altro turno ricco di partite intense, derby e scontri al vertice, sotto gli occhi di decine di tifosi accorsi sui campi in tutta la provincia.Lo scontro tra Fiamgnano e Real Vazia termina senza vincitori: 2 gol per entrambe le formazioni, ora a pari merito in quarta posizione. Pareggio anche tra Rocca Valle Turano e Sporting Corvaro, che perde una posizione e finisce terzo in classifica, L’Alto Lazio torna a vincere con un 2-0 rifilato ai ragazzi del Gens Cantalupo.Altri 3 punti per il Casperia, ancora a punteggio pieno dopo la vittoria per 6-1 contro il Reate United: prima posizione difesa egregiamente dai ragazzi di mister Chini. Si piazza secondo il Real Monteleone, che vince in trasferta contro il Poggio Moiano, mentre arrivano i primi 3 punti in casa Posta Calcio: convincente vittoria in trasferta contro lo Stimigliano, che perde 2-0.Solo un punto per Poggio Bustone e Torri In Sabina, protagoniste di un match a reti inviolate. Gran finale di giornata con il derby cittadino tra Torpedo e Micioccoli: sono i ragazzi di Mister Attorre a portare a casa i 3 punti dopo 90 minuti intensissimi al Gudini.: «Sono soddisfatto esclusivamente per il risultato, c’è ancora molto da lavorare. Voglio fare di nuovo i complimenti a Tolli: gli altri dovrebbero prendere esempio da lui, non per la tecnica, ma per la sua voglia di giocare».: «Una partita dominata in cui non abbiamo subito per 88 minuti, ma alla fine abbiamo perso lucidità e abbiamo anche avuto due infortunati. Ma si sa, il calcio è anche questo».: «Al cospetto di una compagine muscolare e seconda in classifica, abbiamo condotto la gara in vantaggio per 75-80 minuti, ci ha inchiodato al pareggio solo una punizione. Devo dire bravi ai ragazzi, continuiamo così e i risultati arriveranno».: «Abbiamo approcciato male la partita e, dopo un primo tempo durante il quale non abbiamo espresso gioco e abbiamo fallito 3 nitide azioni da gol, ad inizio secondo tempo siamo passati in svantaggio. A quel punto ci siamo svegliati, ed abbiamo raggiunto il pareggio su punizione dal limite. L’assalto finale non ha prodotto il gol della vittoria, nonostante numerose occasioni».: «Recuperati un po’ di infortuni, abbiamo disputato una bella gara, combattuta fin dal primo minuto. Primo tempo equilibrato, sbloccato da noi con un gol dopo pochi minuti, grazie ad un calcio di rigore nettissimo. Nella ripresa è arrivato subito il raddoppio su indecisione della difesa ospite, poi abbiamo controllato e dominato senza correre grossi rischi. Bene l’arbitraggio».: «Sconfitta meritata».: «Volevamo sfruttare il fattore campo ed il pronostico e così è stato. Dopo dodici minuti eravamo già in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Simone Colletti, poi abbiamo amministrato la partita fino all’intervallo. Siamo rientrati in campo convinti di poter chiudere il match il prima possibile e stare ancora più tranquilli, così è stato e abbiamo fatto ancora 4 gol. Poco prima che fischiasse l’arbitro, loro hanno fatto il gol della bandiera. È stata una partita tranquilla. Siamo contenti del nostro percorso e sono felice di aver notato tra gli spalti un buon pubblico, con i nostri ragazzi “ultràs” del paese, che ci incitano da sempre».: «Il Casperia è una squadra forte, per questo è prima in classifica. Comunque 5 delle 6 reti sono avvenute su calcio da fermo e ci sono stati 2 nostri autogol. Pecchiamo ancora di inesperienza, ma abbiamo giocato a viso aperto mettendo spesso gli avversari in difficoltà. È mancato un rosso per il Casperia e sul 2-0 abbiamo anche sprecato una buona occasione. Il risultato a livello prestazionale non rende, ma sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi che non sono stati per nulla intimoriti dalla posizione in classifica del Casperia. Spesso siamo sfortunati, ma il calcio è fatto anche di episodi. Un plauso va fatto ad ambedue le squadre».: «Partita dominata da noi, ma purtroppo il nostro portiere titolare non può ancora tornare in campo e siamo stati sfortunati sui gol subiti. Rimane il fatto che i 3 punti li abbiano portati a casa loro, ma al di là di questo sono fiducioso per il futuro».: «Partita equilibrata, con occasioni a ripetizione da entrambe le parti, poteva finire in qualsiasi modo. Gara molto corretta, peccato per le assenze che ci hanno decimato. Vincere un derby è sempre una grande soddisfazione ed essere secondi in classifica con una gara in meno non è male».: «È stata una partita abbastanza brutta, con poche occasioni da entrambe le parti. Fino al primo tempo c’è stato equilibrio in campo, ma poi il nostro portiere si è infortunato e non avevamo il secondo, così il nostro difensore è entrato in porta e abbiamo preso due gol stupidi».: «Partita giocata molto bene, siamo stati padroni del campo con grande grinta. Ci sono ancora dei dubbi sull’arbitraggio, ma avanti così».: «Il pareggio è un risultato giusto. Abbiamo sofferto, avendo giocato anche mercoledì, e a 5 minuti dalla fine abbiamo avuto un’occasione colossale per andare in vantaggio. Vanno fatti i complimenti alla squadra avversaria molto organizzata e corretta, molto buono anche l’arbitraggio. Bello il terzo tempo che ci siamo concessi dopo il match».: «Ottima prestazione della squadra, dopo pochi minuti abbiamo segnato un gol regolare, che però è stato annullato. C’è stato anche un rigore nettissimo non concesso dopo il fallo in area su Latini, ma nonostante questo il risultato è 0-0. Praticamente non abbiamo concesso nulla agli avversari, ma è doveroso far loro i complimenti per la prestazione e per il comportamento, d’altronde la Terza Categoria deve essere questo: solo una sana competizione. C’è il rammarico, ma c’è anche una grande soddisfazione per le potenzialità della squadra che mano mano stanno emergendo. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo e siamo tutti fiduciosi. Complimenti anche a tutti i miei ragazzi».: «Abbiamo fatto una bella partita. Purtroppo siamo andati in svantaggio su un calcio di punizione, ma comunque abbiamo reagito e ci abbiamo provato fino all’ultimo. Non posso dirmi soddisfatto, ma non posso nemmeno rimproverare i miei ragazzi. Complimenti agli avversari che hanno vinto e hanno portato a casa i 3 punti e faccio loro anche l’in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Sono sicuramente da condannare gli episodi poco piacevoli avvenuti dopo il fischio finale, perché sia Micioccoli che Torpedo sono due splendide realtà del calcio reatino».: «Sono soddisfatto della prestazione, anche se non mi è piaciuto il secondo tempo perché ci siamo abbassati troppo. Comunque sono contento dei miei ragazzi che ci stanno mettendo tutto l’impegno possibile. Piano piano i nuovi arrivati si stanno integrando in squadra e questo è un altro buon segnale. Dobbiamo migliorare ancora, ma sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, la Torpedo è sicuramente una bella squadra e devo fare i complimenti al mister».Vazia Fiamignano 2-2Rocca Valle Turano – Sporting Corvaro 1-1Alto Lazio – Gens Cantalupo 2-0Casperia – Reate United 6-1Poggio Moiano – Real Monteleone 3-4Stimigliano – Posta Calcio 0-2Poggio Bustone – Torri In Sabina 0-0Torpedo – Micioccoli 1-2Casperia 15Real Monteleone* e Micioccoli* 10Sporting Corvaro 9Fiamignano, Real Vazia e Poggio Bustone 8Alto Lazio 7Gens Cantalupo, Torri In Sabina e Torpedo 6Posta Calcio, Stimigliano e Poggio Moiano 3Rocca Valle Turano 2Reate United 1* una partita in meno