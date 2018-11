I COMMENTI

RIETI - Micioccoli e Torpedo protagoniste di un derby cittadino scoppiettante, ricco di agonismo e belle giocate e rovinato dal parapiglia finale al triplice fischio. Termina 2-1 per il Micioccoli l’ultimo match della V giornata, che si è svolto al Gudini, sotto gli occhi di decine di tifosi.Alessandro Bertini fischia l’inizio della gara e ben presto emerge la fame di gol per entrambe le squadre. Dopo una prima fase di studio reciproco, è la Torpedo a cercare per prima il gol con Francia che raccoglie un bel cross servito dalla sinistra, ma il tiro al volo che termina fuori. Un chiaro segnale per il Micioccoli che risponde con prontezza, rendendosi pericoloso con un bel calcio dalla bandierina: arriva il colpo di testa, ma manca la precisione. È però su un altro calcio piazzato che gli uomini di mister Attorre trovano il vantaggio. Ometto con le punizioni è una certezza, ne da un’ulteriore prova insaccando la palla alle spalle di Palma, grazie ad un bel tiro dal limite.1-0, ma la Torpedo non molla e realizza diverse azioni facendo largo uso delle fasce, ma è solida la difesa del Micioccoli che protegge il vantaggio. Raddoppio sfiorato poco prima dell’intervallo, con un tiro di Miccioni, che finisce sul fondo.Il secondo tempo parte con diversi lanci lunghi da parte di entrambe le formazioni, che però non preoccupano sotto porta, almeno per i primi 12 minuti, quando il Micioccoli raddoppia grazie ad un calcio d’angolo. Bello il cross servito dalla bandierina, raccolto nella mischia da un attaccante che impatta di testa: Palma respinge prontamente, ma nulla può sulla ribattuta finalizzata da Zanon. Doppio svantaggio per la Torpedo, che torna subito pericolosa grazie al tiro di Grillo, per un soffio sopra la traversa. Entrambe le formazioni accusano la stanchezza nel corso del secondo tempo, per un buon tratto povero di vere occasioni da gol, ma ricco di furore agonistico: l’arbitro ricorre in diverse occasioni ai cartellini, alla fine saranno ben 13. Gli equilibri si rompono proprio con un fallo commesso in area da Maiezza su Giordano. È rigore per la Torpedo, che trova il 2-1 grazie alla freddezza dello stesso Giordano dal dischetto. Una buona iniezione di fiducia per la squadra, che negli ultimi 10 minuti crea anche qualche bella occasione ma non trova il pareggio: manca la lucidità sotto porta.Termina 2-1 la gara, ma gli animi non si freddano dopo il triplice fischio. Spintoni e parole grosse volano per entrambe le squadre, che nel giro di pochi minuti ritrovano comunque la calma e vanno sotto la doccia. Gudini in festa: fuochi d’artificio e gioia per il Micioccoli che esulta con i suoi tifosi.«Sono soddisfatto della prestazione, anche se non mi è piaciuto il secondo tempo perché ci siamo abbassati troppo. Comunque sono contento dei miei ragazzi che ci stanno mettendo tutto l’impegno possibile. Piano piano i nuovi arrivati si stanno integrando in squadra e questo è un altro buon segnale. Dobbiamo migliorare ancora, ma sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, la Torpedo è sicuramente una bella squadra e devo fare i complimenti al mister».«Abbiamo fatto una bella partita. Purtroppo siamo andati in svantaggio su un calcio di punizione, ma comunque abbiamo reagito e ci abbiamo provato fino all’ultimo. Non posso dirmi soddisfatto, ma non posso nemmeno rimproverare i miei ragazzi. Complimenti agli avversari che hanno vinto e hanno portato a casa i 3 punti».: Colantoni, Bastioni, Polidori, Rosati, Miccioni (10' st Ventimiglia, M.Nunziati (5' st Micarelli), Ometto, Cecchetelli, Deli (15' st Maiezza), Villani (15' st Mastroiaco), Zanon (35' st Eleuteri). A disp. Floridi, Ranalli, A.Nunziati: Palma, Gunnella, Silvestri, Scacciafratte (30' st Pezzotti), Cordeschi (3' st Paolucci, 30' st Cavallini), Aquilini (15' st Grillo), Francia (20' st Novelli), Fasciolo, Rinaldi, Giordano, Muggia. A disp: Broccoletti, Biondini, Nobili, Fiori. All. Basilici: A. Bertini di Rieti: 25' pt Ometto (M), 12' st Zanon (M), 35' st su rig. Giordano (T): ammoniti Cordeschi, Fasciolo, Scacciafratte, Paolucci, Novelli, Palma, Pezzotti (T), Cecchetelli, Zanon, Mastroiaco, Bastioni, Ometto, Maiezza (M).