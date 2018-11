I COMMENTI

Walter Troiani (All. Vazia)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

IL TABELLINO

Real Vazia

Fiamignano

Arbitro

Marcatori

Note

RIETI - La V giornata di Terza Categoria si apre con un pareggio tra Real Vazia e Fiamignano. Due gol per parte, dopo 90 minuti di gioco intensissimi al campo sportivo di Vazia.Ritmi accesi fin dalle prime fasi del match, con entrambe le squadre lanciate in avanti alla ricerca del gol. Difese subito impegnate da una parte e dall’altra fino al 10’ quando è Fabrizi a gonfiare per primo la rete: una punizione da centrocampo sorprende Di Loreto, insaccandosi sotto la traversa. Svantaggio per il Vazia, che riparte sulla fascia cercando il gol con un cross dalla destra: arriva il colpo di testa, ma la palla finisce fuori. Al 14’ Valente del Fiamignano resta a terra dolorante, dopo un duro scontro con un avversario. Problema alla spalla e partita finita per lui. Ancora pericoloso il Vazia: insidioso tiro al volo di Nucci che raccoglie un buon cross dalla sinistra, ma non trova la rete. Non si fa attendere la risposta della squadra ospite, che intorno al 25’ sfiora il gol con Di Cesare: palla deviata di un soffio da Di Loreto.Ripresa che inizia sulla stessa lunghezza d’onda dei primi 45 minuti. Non mancano gli spunti da una parte e dall’altra finché arriva il raddoppio del Fiamignano. Siamo intorno al 20’ quando Brandini batte un’illuminante rimessa laterale all’interno dell’area avversaria: palla spinta in rete da De Santis. Dopo la seconda rete si infiamma ulteriormente il gioco, ma le difese sono brave a respingere ogni iniziativa avversaria per entrambe le squadre. Si accendono anche gli animi in una partita ricca anche di interventi duri: bravo l’arbitro Turchetti a riportare l’ordine tra i giocatori, ricorrendo anche ai cartellini. Nei minuti finali il Vazia riesce a prendere in mano il gioco. Prima rete che arriva al 43’ grazie ad una ripartenza dopo un errore del Fiamignano a centrocampo. È Nucci a gonfiare la rete. Una buona iniezione di fiducia per il Vazia, che dopo una manciata di secondi trova il pareggio: ottimo inserimento di Micheli che brucia Ferrarese chiudendo il match in parità.: «Sono soddisfatto esclusivamente per il risultato, c’è ancora molto da lavorare. Voglio fare di nuovo i complimenti a Tolli: gli altri dovrebbero prendere esempio da lui, non tanto per la tecnica, ma per la sua voglia di giocare».: «Una partita dominata in cui non abbiamo subito per 88 minuti, ma alla fine abbiamo perso lucidità e abbiamo anche avuto due infortunati. Ma si sa, il calcio è anche questo».: Di Loreto, Figorilli (Cavolata 21’ st), Tolli, Cavolata A., Micheli, Gunnella (Galasso 21’st), Gentili (Morelli 1’st), Carmesini, Strefi (Paglia 30’st), Cavalli V., Nucci. A disp. Cavolata M, Casciani, Dessi, Sciamanna.: Ferrarese, Ottaviani, Di Paolantonio, Ciogli, Brandini, Valente (Di Filippo 14’pt, Di Leva 16 st), Pocoroba (Fiori 14’st), De Santis, Di Cesare, Fabrizi, Paone. A disp: Rossi, Ricciardi, Fornari, Pompili.: Turchetti di Rieti: Fabrizi, De Santis (F), Nucci, Micheli (V): espulso Paglia; mmoniti Cavolata A., Cavalli V.