RIETI - La quinta giornata del campionato di Terza categoria è alle porte. Un weekend in cui le 16 squadre si sfideranno nelle solite 8 gare, ospitate in diversi campi sportivi della provincia. Un turno che, stando alle previsioni, dovrebbe svolgersi senza impedimenti, visto il miglioramento delle condizioni atmosferiche.Ancora uno scontro al vertice, questa volta tra Real Vazia e Fiamignano, entrambe in terza posizione con 7 punti. L’Alto Lazio è invece pronto a riscattarsi dopo la sconfitta dello scorso turno, ospitando un Gens Cantalupo determinato ad agguantare il terzo posto. Il Rocca Valle Turano cercherà la prima vittoria giocando in casa contro un avversario non facile come lo Sporting Corvaro.Domenica da giocare in casa per il Casperia, chiamato a difendere la vetta contro un Reate United ancora in cerca della prima vittoria,così come il Posta Calcio, che se la vedrà con lo Stimigliano. Seconda gara della settimana per il Poggio Bustone, che affronterà un Torri In Sabina carico dopo aver trovato la prima vittoria della stagione. Giornata importante anche per il Real Monteleone, a un passo dal secondo posto, domenica impegnato nel derby a Poggio Moiano. A chiudere il turno saranno Micioccoli e Torpedo: un derby intenso tra due squadre distanti appena un punto in classifica.Alto Lazio-Gens Cantalupo (a Borbona, arbitro A. Bertini di Rieti)Real Vazia-Fiamignano (Turchetti di Rieti)Rocca Valle Turano-Sporting Corvaro (a Rocca Sinibalda, Dotti di Rieti)Casperia-Reate United (Khalil di Rieti)Stimigliano-Posta Calcio (Trabelsi di Rieti)Poggio Moiano-Real Monteleone Sabino (Sandrelli di Rieti)Poggio Bustone-Torri In Sabina (Ledda di Rieti)Micioccoli-Torpedo (al Gudini di Rieti, A. Bertini di Rieti)Casperia 12Sporting Corvaro 8Real Monteleone Sabino*, Micioccoli*, Fiamignano, Real Vazia, Poggio Bustone 7Gens Cantalupo, Torpedo 6Torri In Sabina 5Alto Lazio 4Poggio Moiano, Stimigliano 3Reate United, Rocca Valle Turano 1Posta Calcio 0* una partita da recuperare