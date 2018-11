I COMMENTI

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Fabio Miani: (All. Posta Calcio)

CLASSIFICA

RIETI - Il Poggio Bustone si riscatta dalla sconfitta della scorsa giornata e trova il secondo successo in campionato che permette alla squadra del presidente Santori di agganciare il terzo posto a quota 7 nel campionato di Terza categoria. Recupero infrasettimanale positivo, dunque, per la squadra di casa, che sconfigge per 1-0 i ragazzi del Posta, dopo la rete messa a segno da Sheku. Si chiude così un match dinamico ma sereno, inizialmente previsto per la III giornata (28 ottobre) ma rinviato per maltempo.: «Una partita a senso unico per noi. Abbiamo sprecato almeno 5 o 6 occasioni da gol, mentre la squadra ospite ha sfiorato la rete in una sola azione. Arbitraggio ottimo e avversari molto gradevoli sia in campo che durante il terzo tempo».: «Abbiamo giocato abbastanza bene e forse meritavamo anche il pareggio. La partita è stata serena e ben giocata, corretti anche gli avversari».Casperia 12Sporting Corvaro 8Real Monteleone Sabino*, Micioccoli*, Fiamignano, Real Vazia, Poggio Bustone 7Gens Cantalupo, Torpedo 6Torri In Sabina 5Alto Lazio 4Poggio Moiano, Stimigliano 3Reate United, Rocca Valle Turano 1Posta Calcio 0*una partita da recuperare