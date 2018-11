RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, IV GIORNATA

Sporting Corvaro-Real Vazia 0-0

Franco Massimi (All. Sporting Corvaro)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Reate United-Torpedo 0-2

Rinaldi, Fasciolo

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Gens Cantalupo-Micioccoli 1-1

Di Curzio (GC), Micarelli (M)

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Fiamignano-Stimigliano 3-0

2 Pocorobba, Di Cesare

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Casperia-Rocca Valle Turano 4-1

Benzi, Gioia, Sagoleo, Cocchi M. (C), Maxwell (RVT)

Massimo Petrocchi (DG Casperia)

Giammarco Iantaffi (Dir. Rocca Valle Turano)

Posta Calcio-Poggio Moiano 3-5

D’Alessio S., Paluschiai, Durastante F. (PC), 2 Massimi G., Pietrangelo, Basilici, Mariani M. (PM)

Fabio Miani (All. Posta)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Torri In Sabina-Alto Lazio 3-0

Latini, Cortese, Giorgini

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Real Monteleone – Poggio Bustone 1-0

Sanesi N.

Marco Russo (All. Monteleone)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

RIETI - La Terza categoria inaugura il mese di novembre con la IV giornata. Le condizioni atmosferiche non hanno impedito lo svolgimento degli 8 match, distribuiti in tutta la provincia.Casperia si riconferma in vetta, grazie alla vittoria contro un Rocca Valle Turano che nonostante la tenacia dimostrata, non porta a casa alcun punto. Gioisce la Torpedo dopo il derby cittadino al Macelletto: 3 punti importanti contro il Reate United. Pareggio a reti inviolate tra Real Vazia e Sporting Corvaro, che si dividono la posta in palio come è successo anche tra Gens Cantalupo e Micioccoli: un gol per parte e resta solo un punto a dividere e due squadre in classifica. Seconda vittoria per il Fiamignano che asfalta lo Stimigliano per 3-0.Giornata da ricordare per Poggio Moiano e Torri in Sabina che trovano i primi 3 punti, rispettivamente contro Posta e Alto Lazio. Seconda vittoria per il Real Monteleone che si piazza terzo in classifica (con una gara da recuperare) dopo l’1-0 contro il Poggio Bustone.: «Partita maschia ma corretta, sicuramente condizionata dal vento, contro un avversario esperto. Abbiamo giocato a sprazzi, credo che il risultato sia giusto per quanto le squadre hanno espresso in campo».: «Un’ottima gara, contro una buona squadra. Posso ritenermi senz’altro soddisfatto dei miei ragazzi per questo pareggio».: «Probabilmente è stato il peggior arbitraggio (Leonardo Ledda, ndr) che ho visto finora. L’espulsione ci ha sicuramente destabilizzati e sono saltate le nostre posizioni in campo, poi la voglia di vincere ci ha fatto subire il secondo gol, perché ci siamo sbilanciati troppo in avanti. Ci vuole ancora tempo per migliorare ed assimilare gli schemi».: «Sicuramente potevamo chiuderla prima e non tirarla tanto per le lunghe, ma i ragazzi sono stati comunque bravi. Sapevamo che era una di quelle partite in cui se vinci hai fatto il tuo dovere, altrimenti hai sbagliato qualcosa. Siamo soddisfatti per questi tre punti in classifica».: «Un bel match, ben giocato e ben arbitrato nonostante non sia mancato del sano agonismo. Posso ritenermi soddisfatto della nostra prova».: «Una bella partita per entrambe le squadre, maschia ma corretta. Anche se molto rimaneggiati, abbiamo portato a casa un punto su un campo difficile. Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno lottato su tutti i palloni fino alla fine. Bisogna continuare a lavorare a testa bassa e credere sempre nel nostro obiettivo. Complimenti anche al direttore di gara (Giovanni Turchetti, ndr) che si è riconfermato uno tra i migliori arbitri in circolazione».: «Una bella gara che potevamo vincere anche con un risultato più rotondo, ma abbiamo preso qualche palo e qualche traversa. Sono soddisfatto ma c’è ancora da lavorare per migliorare sotto porta».: «Il Fiamignano ha vinto nettamente anche perché noi eravamo un po’ rimaneggiati: molti dei nostri ragazzi non sono potuti essere presenti per motivi di lavoro, tra cui il nostro portiere, sostituito da un giocatore che solitamente occupa un altro ruolo. Purtroppo queste trasferte così lunghe e con questi orari diventano molto proibitive per noi».: «Partita a senso unico. Siamo passati in vantaggio con un gol di Benzi, ma abbiamo subito il pareggio con una splendida rete dell’attaccante avversario. Nonostante diverse occasioni, siamo tornati in vantaggio solo nel secondo tempo e da lì abbiamo dominato. Domenica prossima sarà un altro esame per noi, lo spirito è quello giusto, ma la sfida non sarà facile».: «Posto che la partita è e sarà sempre condizionata dalla struttura del campo, la prima della classe è stata messa in difficoltà dalla nostra squadra in più di un’occasione e per buoni tratti della gara. Se perdi 4-1 nel campo della capolista, ma a pochi minuti dalla fine il risultato è ancora sul 2-1, qualcosa vorrà pur dire, qualche merito è stato anche nostro. È bastato un episodio ed un gol in fuorigioco in rapida successione per raggiungere il risultato finale. Abbiamo più di un rimpianto, ma dobbiamo continuare su questa strada e i risultati arriveranno».: «Abbiamo giocato malissimo, niente ha girato per il verso giusto. Sconfitta meritata».: «Una bella vittoria che fa sicuramente comodo in vista del derby, anche perché eravamo a 0 punti. Speriamo di recuperare i giocatori assenti per il prossimo match, così da poter fare sempre meglio».: «Dedichiamo la prima vittoria in casa a tutti i tifosi e all’intero paese di Torri in Sabina, che ci ha sempre sostenuto. Faccio i complimenti alla squadra avversaria, si sono comportati in modo corretto ed è stata una partita egregia sia dal punto di vista calcistico che comportamentale».: «Una pessima partita per noi, la squadra è piena di assenze per infortuni ed altri impegni. Un plauso all’arbitro (Lorenzo Sandrelli, ndr), molto giovane e con una buona personalità, veramente bravo».: «Un bel match, peccato solo per il campo pesante a causa della pioggia. Vanno fatti i complimenti al portiere avversario, probabilmente il migliore in campo. Plauso anche al mister per aver cambiato subito un suo giocatore che ha fatto una pessima entrata su uno dei miei».: «Sapevamo di aver di fronte una bella squadra. Devo fare i complimenti al mio portiere Primo Desideri per una miracolosa parata sotto il sette. Peccato per l’arbitraggio discutibile, soprattutto al momento del gol. Il direttore di gara (Gianni Dotti, ndr) aveva inizialmente fischiato il fuorigioco, facendo anche di no con la mano. Casperia 12Sporting Corvaro 8Real Monteleone Sabino*, Micioccoli*, Fiamignano, Real Vazia 7Gens Cantalupo, Torpedo 6Torri In Sabina 5Poggio Bustone, Alto Lazio 4Poggio Moiano, Stimigliano 3Reate United, Rocca Valle Turano 1Posta Calcio 0* una gara in meno