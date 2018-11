IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Luca Basilici (All. Torpedo)

IL TABELLINO

Reate United

Torpedo

Arbitro

Reti

Note

RIETI - La Torpedo porta a casa il derby cittadino: finisce 2-0 al campo del Macelletto, contro i ragazzi del Reate United,che resta nella parte bassa della classifica con un solo punto. Un cielo grigio ed un campo difficile a causa della pioggia di questi giorni, hanno fatto da cornice ad un match acceso e combattuto già dai primi minuti.Giornata subito in salita per entrambe le difese che, a pochi minuti dal fischio d’inizio, sventano un calcio d’angolo per parte. Preludio del pressing serrato della Torpedo che, intorno al 10’, si addentra pericolosamente nell’area del Reate: è Mezzetti a fermare l’azione, con un’ottima uscita sull’attaccante avversario. Un buon intervento difensivo che, tuttavia, rimanda il primo gol solo di qualche minuto: rete di Rinaldi che, sul filo del fuorigioco, raccoglie un buon filtrante servito dalla difesa, portando la sua squadra in vantaggio. Il gioco prosegue nonostante le proteste dagli spalti e dalla panchina del Reate che chiede l’offside, ma il gol è regolare secondo Ledda, arbitro debuttante in Terza. Un duro colpo per la squadra di casa, che comunque non molla la presa: bravo Palma, estremo difensore della Torpedo, pronto a bloccare in uscita una pericolosa azione di Ciccarelli in area. Finale di primo tempo amaro per il Reate, che perde Martini a causa di un infortunio, riportato in seguito ad un duro scontro con un avversario.Secondo tempo subito difficile per il Reate United. Dopo meno di 10 minuti, mister Ciccarelli perde un altro uomo, questa volta a causa di un’espulsione: doccia anticipata per Paolucci reo, secondo l’arbitro, di aver tenuto un comportamento antisportivo. Ne approfitta la Torpedo, subito pericolosa grazie ad una punizione dal limite affidata a Paolucci: un bel tiro appena sotto la traversa, deviato con prontezza da Mezzetti che smanaccia in angolo. È ancora Paolucci a battere dalla bandierina: un bel pallone che porta ad un primo tiro parato ancora da Mezzetti, che nulla può sulla ribattuta raccolta da Fasciolo. 2-0 per la Torpedo. Negli ultimi minuti la formazione di casa dimostra un gran carattere e sfiora il gol con un insidioso colpo di testa di Ciccarelli, di poco alla destra del palo. Un derby cittadino ricco di furore agonistico, che premia la convincente prestazione della Torpedo, ora a quota 6 in campionato.: «Probabilmente è stato il peggior arbitraggio che ho visto finora. L’espulsione ci ha sicuramente destabilizzati e sono saltate le nostre posizioni in campo, poi la voglia di vincere ci ha fatto subire il secondo gol, perché ci siamo sbilanciati troppo in avanti. Ci vuole ancora tempo per migliorare ed assimilare gli schemi».: «Sicuramente potevamo chiuderla prima e non tirarla tanto per le lunghe, ma i ragazzi sono stati comunque bravi. Sapevamo che era una di quelle partite in cui se vinci hai fatto il tuo dovere, altrimenti hai sbagliato qualcosa. Siamo soddisfatti per questi tre punti in classifica».: Mezzetti, Desideri, Martini (35’st Paolucci), Ciccaglioni (33’ st Santoprete), Pianese, Astarita (30’ st Ciccarelli F), Ciccarelli C., Forti (30' st Blasi), Kamil (35’ st Ferroni), Aziz, Di Luzio. A disp: De Leo: Palma, Pezzotti (8’st Muggia), Chellini, Giangerolami (18’ st Galeone), Cordeschi, Biondini (10’ st Aquilini), Paolucci, Fasciolo, Rinaldi, Simeoni, Francia (13’ st Grillo): Ledda di Rieti: 11’ pt Rinaldi, 22’ st Fasciolo: espuso Paolucci (R); ammoniti Pianese, Blasi, Biondini