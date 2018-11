PROGRAMMA GARE IV GIORNATA

RIETI - La pioggia e il maltempo non fermano il campionato di Terza categoria, giunto alla IV giornata. Altre 8 gare sono programmate per tutta la provincia dalle 16 squadre del girone A e dovrebbero giocarsi tutte visto il miglioramento delle condizioni atmosferiche per il weekend.Nuovo scontro al vertice, tra Real Vazia e Sporting Corvaro: il vincitore occuperà la vetta in attesa del risultato tra Casperia e Rocca Valle Turano, in programma domenica. Giornata importante anche per il Micioccoli, che dovrà affrontare il Gens Cantalupo in trasferta: per ora solo un punto a dividere le due squadre. Secondo derby della stagione per il Reate United che, dopo il primo punto centrato nello scorso turno, giocherà sabato contro la Torpedo. Il Fiamignano attende in casa i ragazzi dello Stimigliano, da cui si distanzia per un solo punto: è lotta a metà classifica. A dare il via alle gare di domenica saranno Poggio Moiano e Posta Calcio, entrambe ancora a quota 0 in classifica, mentre il Poggio Bustone tornerà in campo, dopo un turno di stop per il maltempo,per affrontare in trasferta il Real Monteleone. Il Torri In Sabina invece, dovrà vedersela con l’Alto Lazio per centrare la prima vittoria della stagione.Sporting Corvaro – Real Vazia (A. Bertini di Rieti)Reate United – Torpedo (Ledda di Rieti)Gens Cantalupo – Micioccoli (Turchetti di Rieti)Fiamignano – Stimigliano (Matteucci di Rieti)Casperia – Rocca Valle Turano (A. Bertini di Rieti)Posta Calcio – Poggio Moiano (Khalil di Rieti)Torri In Sabina – Alto Lazio (Sandrelli di Rieti)Real Monteleone – Poggio Bustone (Dotti di Rieti)Casperia 9Sporting Corvaro 7Real Vazia, Micioccoli 6Gens Cantalupo 5Real Monteleone Sabino,Poggio Bustone, Fiamignano, Alto Lazio 4Torpedo, Stimigliano 3Torri In Sabina 2Reate United, Rocca Valle Turano 1Posta, Poggio Moiano 0