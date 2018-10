RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI

Poggio Moiano – Fiamignano 0-4

3 Di Cesare, Ciogli

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Real Vazia – Casperia 1-3

3 Bensi, V.Cavalli

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Massimo Petrocchi (Dg Casperia):

Micioccoli-Torri In Sabina 3-2

Ometto 2, Graziani (M), Di Rocco, Borgucci (T)

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri in Sabina)

Alto Lazio – Real Monteleone 1-4

Perluigi (A), 2 Sanesi N, Iussarini, Sebastiani

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Stimigliano-Sporting Corvaro 1-3

Frezzini, 2 Ferraresi (SC) Mongalieri M. (ST)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Rocca Valle Turano-Reate United 2-2

Angher F., Vellucci L (RVT) Pianese, Ciccaglioni (RU)

Gianmarco Iantaffi (Pres. Rocca Valle Turano)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate)

Torpedo – Gens Cantalupo 1-1

Ouhu (T), F.Rinaldi (GC)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Massimo Tascioni (All. Gens Cantalupo)

RISULTATI III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Si è chiusa anche la giornata numero 3 del campionato di Terza categoria. Un weekend piovoso, durante il quale si sono sfidate 14 squadre in 7 match. Continua la serie di vittorie per il Casperia che, dopo una convincente prestazione contro il Real Vazia, si isola in cima alla classifica. Riparte anche il Fiamignano con un 4-0 ai danni del Poggio Moiano, vittoria che arriva dopo la sconfitta della scorsa giornata. Tre punti sudati per il Micioccoli che vince contro un Torri in Sabina comunque pericoloso, mentre è poker per il Real Monteleone, che non dà scampo l’Alto Lazio. Il Reate United si divide la posta in palio con il Rocca Valle Turano: entrambe le formazioni trovano il primo punto in campionato. Sporting Corvaro centra la seconda vittoria consecutiva con un 3 a 1 in casa dello Stimigliano. La Torpedo frena il Gens, reduce da una convincente vittoria nella seconda giornata: pareggio con un gol per parte. Rinviata per maltempo la gara tra Poggio Bustone e Posta.: «Non siamo stati capaci di reagire dopo essere andati sotto. Purtroppo ci sono diversi elementi che non posso schierare e devono essere rimpiazzati da giovani senza molta esperienza in Terza categoria».: «Abbiamo giocato bene ì, realizzando diversi gol e prendendo anche una traversa. È stata una bella prestazione e sono contento per il terzo tempo che abbiamo passato insieme alla squadra avversaria, cosa che accade da anni. Credo che questo sia lo spirito giusto per giocare a calcio».: «È stata una bella partita. Purtroppo abbiamo pagato caro per alcuni nostri errori. C’è da dire che miei giocatori erano contati e mancava un attaccante di ruolo, ma il merito va agli avversari per aver sfruttato le occasioni che si sono presentate».«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo partiti con il piede giusto sapendo che potevamo scrivere un pezzo di storia. Abbiamo battuto una bellissima squadra, complimenti a loro e ai miei ragazzi, compresi quelli della panchina che hanno incitato i compagni dal 1’ al 90’».: «Partita Maschia, corretta ed equilibrata. Abbiamo subito un rigore sacrosanto nei primi minuti, ma abbiamo reagito immediatamente chiudendo il primo tempo sull’1-1 e portando avanti un possesso palla mostruoso con diverse accelerazioni. Nel secondo tempo abbiamo subito raddoppiato con un rigore quantomeno dubbio, poi siamo andati sul 3-1. AL 30’ l’arbitro ha compensato l’errore fatto in precedenza con un rigore, assolutamente inesistente, concesso ai nostri avversari. È stata una vittoria meritata».: «Nel corso del match ci sono state diverse decisioni arbitrali che hanno fatto sicuramente discutere e che hanno condizionato la partita stessa. Al di là di questo, ringrazio gli avversari per la loro accoglienza e per la serenità con cui ci hanno fatto giocare».: «Una brutta partita per noi, abbiamo giocato male contro una squadra che si è dimostrata superiore. È stato comunque un match corretto e sereno, come sempre la priorità è che i ragazzi si divertano».: «È stato un match tranquillo,ben giocato e ben arbitrato, ma la nostra vittoria non è mai stata messa in discussione. Faccio i complimenti agli avversari per la correttezza dimostrata in campo».: «Vincevamo 1-0, ma alla fine del primo tempo abbiamo subito il pareggio, e da lì altri 2 gol nel secondo tempo. Sicuramente una partita statica a causa del campo allagato”.: «Prova di carattere della squadra che, dopo lo svantaggio iniziale, ha saputo ribaltare il risultato., imponendo il proprio gioco ad un avversario all’altezza, in un campo molto pesante. Match ricco di fair play e ben arbitrato».: «Partita disputata ai limiti della praticabilità. Va tributato il giusto plauso a chi ha costruito il campo più di 50 anni fa. Pari tributo va concesso ad Angher che ha segnato una punizione da trequartista puro, sotto il “sette”. Bravo anche Vellucci a procurarsi e realizzare un giusto rigore concesso dall’arbitro. Il primo punto fa sicuramente morale, ma continuando a giocare con più di mezza squadra assente per cause non dipendenti dalla nostra volontà, le recriminazioni non mancano. Pareggio giusto anche per merito del Reate, comunque all’altezza».: «È stata un’ottima prestazione per i miei ragazzi. Siamo passati 2 volte in svantaggio con una punizione al limite ed un rigore dubbio, ma abbiamo recuperato, rendendo la partita a senso unico. Purtroppo la sfortuna, un campo al limite del praticabile e una traversa non ci hanno reso giustizia. Abbiamo fatto un bel calcio e stiamo crescendo, questo match è una buona iniezione di fiducia per i ragazzi».: «Una buona partita per entrambe le squadre, ben giocata e corretta. Un pareggio tutto sommato giusto, ma sicuramente la mia squadra poteva fare di più e per questo sono un po’ deluso. Sappiamo che c’è molto da lavorare e cominceremo a farlo subito».: «Sono felice di non aver perso contro una squadra esperta e ben organizzata. 4 punti in 2 giornate fuori casa mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno».Poggio Moiano – Fiamignano 0-4Real Vazia – Casperia 1-3Micioccoli – Torri In Sabina 3-2Alto Lazio – Real Monteleone 1-4Stimigliano – Sporting Corvaro 1-3Rocca Valle Turano – Reate United 2-2Torpedo – Gens Cantalupo 1-1Casperia 9Sporting Corvaro 7Real Vazia, Micioccoli 6Gens Cantalupo 5Real Monteleone Sabino,Poggio Bustone, Fiamignano, Alto Lazio 4Torpedo, Stimigliano 3Torri In Sabina 2Reate United, Rocca Valle Turano 1Posta, Poggio Moiano 0