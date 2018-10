I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Massimo Petrocchi (Dg Casperia)

IL TABELLINO

Real Vazia

Casperia

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Novanta minuti densi di emozioni al campo sportivo di Vazia, per il match tra le due squadre al vertice della classifica di Terza categoria. È il Casperia a restare in vetta, ai danni dei padroni di casa del Real: 1-3 il verdetto finale.Partita che si preannuncia combattuta ed equilibrata fin dai primi minuti, caratterizzati da uno spiccato gioco fisico e da diversi capovolgimenti di fronte, senza però nessuna azione davvero pericolosa sotto porta. Poco oltre il 10’ Morelli del Vazia esce dal campo dolorante dopo un forte contrasto con un avversario, lasciando il posto a Galasso. Intorno al 20’ Stroia del Casperia subisce fallo all’interno dell’area avversaria: rigore per gli ospiti. Nulla può Di Loreto contro il tiro di Benzi che, dal dischetto, segna il primo gol della giornata. Non si perde d’animo il Vazia, che si spinge subito in avanti fino al 33’, quando è Valerio Cavalli a firmare il pareggio, finalizzando un’azione innescata con una rimessa laterale dalla sinistra. Si chiude in parità il primo tempo.Ripresa che parte con un ritmo infuocato. Intorno al 10’ Nucci batte una buona punizione dal limite, servendo un’ottima palla colpita di testa nella mischia: Mazzoli nega il gol e salva il risultato, respingendo di pugno. Passano pochi minuti e il gioco si capovolge, questa volta è il Casperia che cerca la rete con un tiro dal limite: prodezza di Di Loreto in tuffo. Il gol è nell’aria e intorno al 20’ arriva il raddoppio del Casperia, con Benzi che approfitta di un errore difensivo, spingendo ancora la palla in rete. Svantaggio per il Real Vazia che non si dà per vinto e impegna in diverse occasioni la difesa del Casperia con alcune ripartenze. Crescono tensione e nervosismo in campo ed è la difesa di casa a risentirne maggiormente. Dopo diverse azioni da entrambi i fronti, Benzi mette a segno la tripletta nei minuti finali, non perdonando una leggerezza difensiva del Real. Si chiude sul 3-1 un match sempre combattuto, ricco di belle giocate ed appassionante per tutti i tifosi sugli spalti.: «È stata una bella partita. Purtroppo abbiamo pagato caro per alcuni nostri errori. C’è da dire che miei giocatori erano contati e mancava un attaccante di ruolo, ma il merito va agli avversari per aver sfruttato le occasioni che si sono presentate».: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo partiti con il piede giusto sapendo che potevamo scrivere un pezzo di storia. Abbiamo battuto una bellissima squadra, complimenti a loro e ai miei ragazzi, compresi quelli della panchina che hanno incitato i compagni dal 1’ al 90’».: Di Loreto, Faraglia (30’ st N. Cavolata), Tolli, Carmesini (37’ st Battisti), Gunnella, Micheli, Morelli (10’ pt Galasso, 43’ st Casciani), A. Cavolata (42’ st Sciamanna), Dessi, V. Cavalli, Nucci. A disp. N. Figorilli, Strefi. All. Troiani: Mazzoli, F. Colletti, S. Colletti, Flamini, Forcellini, Gioia, Fiori (20’ st Orsini), Benzi, Cocchi (25’ st Sagoleo), Stroia (43’ st Sapora), Maierini. A disp. Sciarra, Paolelli, Colangeli, Guarino, Ramazzotti, Soldati. All. Chini: Dotti di Rieti: 23’ pt, 25’ st, 42’ st Benzi (C), 33’ pt V. Cavalli (R): ammoniti Faraglia e Sagoleo