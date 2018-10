PROGRAMMA GARE III GIORNATA

Sabato 27 ore 14.30

ore 15.00

ore 15.30

Domenica 28 ore 11.00

ore 14.30

Ore 15.00

CLASSIFICA

RIETI - Con il weekend torna la Terza categoria. Giornata numero 3 per le 16 squadre reatine, pronte a sfidarsi nei campi sportivi di tutto il territorio. Si riparte con il Real Vazia che, in casa, cercherà di allungare la sua striscia positiva contro il Casperia che non vorrà essere da meno: un match tra 2 squadre in vetta alla classifica, entrambe con 6 punti. Micioccoli e Real Monteleone tornano in campo dopo l’ultima partita rinviata per lutto, rispettivamente contro Torri In Sabina ed Alto Lazio. Voglia di riscatto per Fiamignano e Poggio Moiano, entrambe reduci da una sconfitta e pronte a darsi battaglia sportiva per guadagnare terreno in classifica. Domenica La Torpedo affronterà in casa un Gens Cantalupo ancora carico dopo il 4-0 inflitto nell’ultima giornata al Reate United, atteso invece in casa del Rocca Valle Turano. Occhi puntati anche sui match tra Poggio Bustone e Posta Calcio e tra Stimigliano e Sporting Corvaro.Poggio Moiano – Fiamignano (Serafini di Rieti)Micioccoli – Torri In Sabina (Trabelsi di Rieti)Alto Lazio – Real Monteleone Sabino (Khalil di Rieti)Real Vazia – Casperia (Dotti di Rieti)Stimigliano – Sporting CorvaroRocca Valle Turano – Reate UnitedPoggio Bustone – Posta CalcioTorpedo – Gens CantalupoCasperia e Real Vazia 6Alto Lazio, Gens Cantalupo, Poggio Bustone e Sporting Corvaro 4Micioccoli* e Stimigliano 3Torri in Sabina e Torpedo 2Real Monteleone Sabino* e Fiamignano 1Poggio Moiano, Posta, Reate United e Rocca Valle Turano 0* una gara in meno