RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI II GIORNATA

Reate United – Gens Cantalupo 0-4

2 Zappaterreno, 2 Fed Corinaldesi

Giuliano Ciccarelli (All. Reate)

Luca Pompili (Cap. Gens)

Fiamignano – Poggio Bustone 0-1

Sheku

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Rocca Valle Turano – Real Vazia 0-3

V.Cavalli, 2 Nucci

Gianmarco Iantaffi (Pres. Rocca Valle Turano)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Sporting Corvaro – Poggio Moiano 3-1

Lelli, 2 Massimi (SC), Sciarra (PM)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Casperia – Stimigliano 4-0

Benzi, 2 Fiori, Cocchi

Federico Chini (All. Casperia)

Marcellini (Pres. Stimigliano)

Posta Calcio – Alto Lazio 0-1

Lopez

Giancarlo Paoni (All. Posta)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Torri In Sabina – Torpedo 1-1

D.Di Giuliani (TIS), Rinaldi (T)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri in Sabina)

Luca Basilici (All. Torpedo)

RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, III GIORNATA

Ultimo aggiornamento: 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa anche la seconda giornata di Terza categoria. Sette match distribuiti in tutto il territorio reatino tra sabato e domenica hanno richiamato sugli spalti un buon numero di appassionati. Impeccabili le prestazioni del Gens Cantalupo e del Casperia rispettivamente contro Reate United e Stimigliano. Scivolone in casa per Rocca Valle Turano, sconfitto dal Real Vazia e per il Fiamignano, contro un Poggio Bustone solido anche dopo l’infortunio di Michele Santori, nella prima giornata. Prima vittoria per lo Sporting Corvaro, che batte gli ospiti del Poggio Moiano e guadagna terreno in classifica. Secondo pareggio per la Torpedo che non riesce a superare il Torri In Sabina: un gol per parte. Posta e ancora in cerca della prima vittoria dopo due sconfitte, l’ultima registrata nel derby contro l’Alto Lazio, al suo primo anno in Terza. Rinviata per lutto (la morte di Marco Tosti, ucciso durante una battuta di caccia) la sfida tra Real Monteleone e Micioccoli: «Siamo stati sfortunati ad incontrare due belle squadre come Vazia e Cantalupo nelle prime 2 giornate. Comunque abbiamo tutto il campionato per recuperare terreno in classifica, d’altronde la società e il gruppo sono nuovi. L’importante, al di là di tutto, è che i ragazzi si siano divertiti».: «Il match è stato abbastanza combattuto all’inizio, ma nel secondo tempo siamo usciti allo scoperto e abbiamo giocato come sappiamo fare. Il risultato parla da solo, la nostra è stata una bella prestazione e siamo soddisfatti».: «Una pessima partita per noi, anche perché era da un anno che non si perdeva in casa, però questo è il calcio. Abbiamo sbagliato qualche azione da gol e dispiace molto per il risultato. La partita è stata comunque corretta».: «Una bella partita, in un campo ostico dove non avevamo mai vinto, ma questa volta abbiamo meritato i 3 punti. Faccio i complimenti all’arbitro, ai miei ragazzi e a quelli del Fiamignano, con cui dopo il match abbiamo passato un bel terzo tempo, come succede da anni».: «Quando perdi con un gol in fuorigioco e due autogol probabilmente ti girano i cosiddetti. Infatti a me girano. Vediamo che succede domenica prossima, se siamo fortunati non dovremmo giocare con 5/6 giocatori in meno».: «Sono soddisfatto della prestazione. Le prime due giornate sono andate bene per noi e, in rosa, ci sono diversi giovani che potrebbero tranquillamente giocare in altre categorie. Buono anche l’arbitraggio».: «Nel primo tempo abbiamo subito gol su rigore, ma abbiamo risposto immediatamente. Dopo il terzo gol abbiamo giocato una partita di contenimento, Sono soddisfatto, la mia squadra non ha deluso le aspettative»: «Siamo andati in vntaggio con Sciarra, che ha segnato il suo secondo gol in due partite, però ci hanno ripreso subito. Molti dei nostri titolari sono fuori, di conseguenza giocano giovani senza molta esperienza».: «Non sono del tutto soddisfatto, abbiamo giocato bene solo a sprazzi e potevamo fare di meglio. Faccio i complimenti all’arbitro».: «Gli avversari hanno segnato fin dai primi minuti e si sono dimostrati superiori. Ad ogni modo è stata una partita tranquilla e ben arbitrata».: «Una bella partita che sarebbe anche potuta finire sul pari. È stato comunque un match corretto ed una bella giornata: il nostro intento era quello di portare più gente possibile nel paese e ci siamo riusciti, perché i tifosi erano davvero tanti».: «Un match combattuto e ricco di emozioni, con il nostro portiere che ci ha salvato parando un rigore. Buono anche l’arbitraggio».: «Abbiamo cominciato la partita facendo entrare in campo i bambini della nostra scuola calcio, presi per mano dai ragazzi della Torpedo e da quelli del Torri, è stato emozionante. Siamo andati in svantaggio nel primo tempo, meglio nella ripresa quando siamo saliti agguantando il pareggio con Di Giuliani. Nei minuti finali abbiamo anche rischiato di vincere, prendendo un palo. C’è ancora molto da fare per raggiungere il livello che pensiamo sia adatto, ma siamo fiduciosi. Un ringraziamento va ai ragazzi della Torpedo per la loro correttezza e un altro ai tifosi accorsi numerosi in curva per sostenerci».: «Una bella partita. Abbiamo incontrato una bella squadra, con una gran tifoseria, comunque mai sopra le righe, pareggio giusto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e all’arbitro».Casperia Stimigliano 4-0Fiamignano - Poggio Bustone 0-1Posta Calcio - Alto Lazio 0-1Reate United - Gens Cantalupo 0-4Rocca Valle Turano - Real Vazia 0-3Sporting Corvaro - Poggio Moiano 3-1Torri in Sabina - Torpedo 1-1Casperia e Real Vazia 6Alto Lazio, Gens Cantalupo, Poggio Bustone e Sporting Corvaro 4Micioccoli* e Stimigliano 3Torri in Sabina e Torpedo 2Real Monteleone Sabino* e Fiamignano 1Poggio Moiano, Posta, Reate United e Rocca Valle Turano 0* una gara in menoAlto Lazio - Real Monteleone SabinoMicioccoli - Torri in SabinaPoggio Bustone - PostaPoggio Moiano - FiamignanoReal Vazia - CasperiaRocca Valle Turano - Reate UnitedTorpedo - Gens CantalupoStimigliano - Sporting Corvaro