I COMMENTI

Giuliano Ciccarelli (Allenatore R. United)

Luca Pompili (Capitano Gens)

IL TABELLINO

Reate United

Gens Cantalupo

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Esordio casalingo negativo per il Reate United, battuto per 4-0 da un Gens Cantalupo impeccabile: i reatini sono alla seconda sconfitta, mentre i sabini festeggiano la prima vittoria.Seconda giornata del campionato di Terza categoria che passa anche per il campo del Macelletto, dove ieri pomeriggio si è tenuta la sfida, sotto gli occhi di decine di tifosi. Un match equilibrato e combattuto praticamente per tutto il primo tempo, durante il quale nessuna squadra si è veramente imposta, sebbene non siano mancate le occasioni per segnare e i capovolgimenti di fronte. Molto gioco fisico e diverse ripartenze non così efficaci hanno scandito i primi 40 minuti, fino ad un fallo commesso in area dal Reate, che ha decretato un calcio di rigore a favore degli ospiti. Proverbiale Mezzetti che para in tuffo. Un ottimo intervento che però non impedisce il primo gol della giornata, realizzato sullo scadere da Zappaterreno, che segna da calcio d’angolo.La ripresa riparte con il vantaggio degli ospiti, che escono dagli spogliatoi ulteriormente motivati e mettendo subito alle strette la difesa del Reate. Pericolosa la cavalcata di Ou Ho Gui, che serve una bella palla nel mezzo dell’area avversaria: tiro fuori portata, non inquadra la porta. Timidi segnale di reazione arrivano anche dalla squadra di casa, non abbastanza lucida da concretizzare le ripartenze. Il Gens raddoppia con Federico Corinaldesi, che raccoglie un passaggio dalla destra e brucia Mezzetti. Gli ultimi minuti del match scorrono scanditi da diverse azioni della squadra ospite, che accusa di meno la stanchezza e trova il terzo gol, realizzato ancora da Zappaterreno. Nel recupero arriva un’altra prodezza di Federico Corinaldesi, che realizza un gol da fuori area, con il pallone che entra in rete rimbalzando sulla traversa: doppietta per lui e 4-0 per il Gens.: «Siamo stati sfortunati ad incontrare due belle squadre come Vazia e Cantalupo nelle prime 2 giornate. Comunque abbiamo tutto il campionato per recuperare terreno in classifica, d’altronde la società e il gruppo sono nuovi. L’importante, al di là di tutto, è che i ragazzi si siano divertiti».: «Il match è stato abbastanza combattuto all’inizio, ma nel secondo tempo siamo usciti allo scoperto e abbiamo giocato come sappiamo fare. Il risultato parla da solo, la nostra è stata una bella prestazione e siamo soddisfatti».: Mezzetti, Chellini, Desideri, Santoprete, Pianese, Astarita, C. Ciccarelli, Forti (20’ st Ferroni), Chmielik, F. Ciccarelli, Di L uzio, a disp. Paolucci. All. G. Ciccarelli: Bianchini, S. Boccolucci (40' st Pitotti), Remediani (23' pt D. Bonifazi), M. Bonifazi, Pompili, A. Boccolucci, Borgucci (35' st Tascioni), Zappaterreno, Ou Ho Gui, Fra. Corinaldesi (1' st Fed. Corinaldesi). A disp. Dinocala, Stentella, Nobili, Lattanzi, Borgucci, Animati, Corazzesi, All. Tascioni.: Trabelsi di Rieti: 45’ pt e 45' st Zappaterreno, 22’ e 45' st Fed. Corinaldesi Fed: ammoniti Mezzetti, Ferroni, Pompili, D.Bonifazi