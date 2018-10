PROGRAMMA GARE, II GIORNATA

RIETI - Con il weekend arriva anche la seconda giornata del campionato di Terza categoria per le 16 squadre del girone reatino.Tre gare si giocheranno sabato e ben cinque domenica. Grande attesa per il Poggio Bustone che riparte, dopo l’infortunio di Michele Santori, per affrontare in trasferta il Fiamignano, reduce da un pareggio senza reti contro l’Alto Lazio. Occhi puntati anche sul Reate United, che affronterà in casa la Gens Cantalupo, per riscattarsi dopo la sconfitta della scorsa giornata. Sporting Corvaro e Poggio Moiano chiuderanno i match del sabato.Le gare di domenica saranno invece aperte da un doppio derby: quello sabino tra Casperia e Stimigliano e quello della valle del Velino tra Alto Lazio e Posta Calcio, entrambe alla ricerca della prima vittoria. Sempre in mattinata, la Torpedo sarà ospite del Torri in Sabina. Due gare a chiudere la seconda giornata nel pomeriggio: Rocca Valle Turano-Real Vazia e Real Monteleone-Micioccoli.Fiamignano – Poggio Bustone (Arbitro Turchetti di Rieti)Reate United – Gens Cantalupo (Trabelsi di Rieti)Sporting Corvaro – Poggio Moiano (J. Bertini di Rieti)Casperia – Stimigliano (Perugini di Terni)Posta Calcio – Alto Lazio (A. Santilli)Torri In Sabina – Torpedo (Turchetti di Rieti)Rocca Valle Turano – Real Vazia (Aguzzi di Rieti)Real Monteleone Sabino – Micioccoli (A. Bertini di Rieti)Stimigliano, Real Vazia, Casperia e Micioccoli 3Sporting Corvaro, Torri in Sabina, Real Monteleone, Fiamignano, Gens Cantalupo, Poggio Bustone, Real Monteleone e Alto Lazio 1Posta Calcio, Poggio Moiano, Reate United e Rocca Valle Turano 0.