RIETI - Riparte con un bel derby sabino il campionato di Terza categoria ed al campo Tempesta di Cantalupo, in un pomeriggio di temperatura estiva, finisce con un pareggio per 2-2 l'incontro fra Gens Cantalupo e Torri in Sabina.Partono decisi i padroni di casa che dopo soli quattro minuti di gioco si portano in vantaggio con un gol di Manolo Bonifazi, pronto a deviare in rete un pallone proveniente da una punizione battuta da Francesco Corinaldesi. Reagisce subito il Torri ed al 14' termina di poco alto un tiro di Cortesi da fuori area ed al 20' un assist di Di Giuliani per la girata al volo di Latini trova pronto alla parata Bianchini. Al 26' bello scambio in velocità tra Dieudone e Bonifazi ma è vigile Di Loreto e dalla parte opposta, al 30', sfiora la traversa Alessandro Borgucci con uno spiovente dalla distanza su cross di Di Giuliani. Il pareggio è nell'aria ed arriva al 39', anche in questo caso su calcio piazzato: batte Villanucci per Donati che devia il pallone verso Latini che sotto rete non perdona ed è 1-1.La ripresa si apre con una conclusione dello stesso Latini al 5' bloccata da Bianchini ed al 10' è Francesco Corinaldesi ad impegnare Di Loreto in una parata a terra. Al 20' è il Torri a portarsi in vantaggio con un gol spettacolare di Paolo Tocci che dai venti metri lascia partire un tiro al volo che s'infila sotto l'incrocio dei pali: un'autentica prodezza che scatena l'entusiasmo dei numerosi sostenitori della squadra ospite. La Gens Cantalupo accusa un pò il colpo ma poi reagisce e si rende pericolosa al 36' con un tiro da lontano di Riccardo Di Curzio ed al 38' con un calcio di punizione dal limite di Francesco Corinaldesi ma in entrambi i casi è bravo Di Loreto a bloccare il pallone. I padroni di casa insistono ma il risultato non cambia e quando ormai appariva certa la vittoria della formazione ospite, in pieno recupero arriva il gol del pareggio; Dieudone scatta in area e viene agganciato da Ceccani: calcio di rigore e dal dischetto Francesco Corinaldesi sigla il 2-2 finale.«Il nostro merito è stato quello di averci creduto fino in fondo e questo ci ha permesso di cogliere un giusto pareggio contro una squadra forte che lotterà per la conquista del campionato. Siamo comunque soddisfatti di questo risultato».«Il nostro rammarico è di aver subìto il gol del pareggio in pieno recupero su un calcio di rigore che avremmo potuto evitare. Una grossa ingenuità che purtroppo ci ha privato della vittoria al termine di una partita che sul piano del gioco avevamo dominato. Un punto ottenuto fuori casa è comunque un risultato da consuderarsi positivo».: Bianchini, Pitotti (23'st Tascioni), Stefanini (2'st Fabbrini), Bonifazi (15'st St.Borgucci), Boccolucci, Pompili, Fr.Corinaldesi, Dan.Di Curzio, Dieudone, Ric.Di Curzio, Fed.Corinaldesi (23'st Di Nicola). A disp. Stentella, Sabatino, Animati, Bernardini, Sahel. All. Massimo Tascioni: Di Loreto, Urbani, Ceccani, Villanucci, Giorgini, P.Tocci (31'st Proietti), Latini (23'st Valenti), Cortese, A. Borgucci (16'st Susca), Donati, Di Giuliani. A disp. Broggi, Modesti, D.Tocci, Colangeli, Munzi, Di Rocco. All. Emanuele Renzo e Alessandro Tiburzi: Serafini di Rieti: 4' pt Bonifazi, 39' pt Latini, 20' st P.Tocci, 47' st Fr.Corinaldesi (rig).: ammoniti Fe.Corinaldesi, Bonifazi, Ceccani, Cortese, Al.Borgucci, Valenti, Di Giuliani; angoli: 3-3; spettatori: 100 circa.