RIETI - Al debutto del campioanto di Terza categoria iI padroni di casa del Real Vazia battono 3-1 il Reate United. Un verdetto severo che non premia il debutto dello United, ma che è frutto di una prestazione convincente per il Real.



Un primo tempo povero di occasioni davvero pericolose su entrambi i fronti, merito soprattutto delle difese rocciose che le due formazioni possono vantare, che hanno reso la vita difficile agli attaccanti. Primo ostacolo che arriva ben presto per lo United, con l’infortunio di Zelli, sostituito da Ferroni a meno di mezz’ora dal fischio d’inizio.

La ripresa si apre con un ritmo nettamente più acceso e con il primo gol della giornata, messo a segno al 10’ da Carmesini del Vazia, autore di uno splendido tiro al volo dalla sinistra. Un duro colpo per lo United, che continua a dare segnali di reazione nel corso della ripresa. Il raddoppio del Real arriva al 30’ con il nuovo arrivato Tolli, che lascia subito il segno in casa Vazia. Una rete che anticipa di una manciata di minuti la terza, messa a segno da Paglia, che raccoglie uno splendido assist dalla sinistra, piazzando la palla alle spalle di Mezzetti. Non si fa attendere la reazione del Reate, che mette a segno il gol della bandiera grazie Badji capace di liberarsi dalla mischia nell’area di rigore avversaria, bruciando Di Loreto.

Termina 3-1 una gara divertente e ricca di gioco fisico, ma nel complesso senza interventi troppo duri e scorrettezze da costringere l’arbitro Matteucci a ricorrere ai cartellini.

I COMMENTI

Walter Troiani (allenatore Real Vazia): «Sono molto soddisfatto per la nostra prima partita. Sono contento in particolare per il gol di Tolli, appena inserito nella squadra. Per il resto, c’è sicuramente ancora da lavorare per centrare i nostri obiettivi».

Giuliano Ciccarelli (allenatore Reate United): «Sono contento della prestazione dei miei ragazzi perché sono stati combattivi ed hanno tenuto banco, per buona parte del match, ad una squadra forte e compatta come il Real Vazia. Sono soddisfatto del mio gruppo e forse riusciremo a portare a casa qualcosa quest’anno».

IL TABELLINO

Real Vazia: Di Loreto, Formichetti, Tolli, Cavolata A.(40' st M. Cavolata), Micheli, Faraglia, Gentili, Carmesini, Dessi (30' st Paglia), Cavalli (35' st Morelli), Nucci. A disp. M. Strefi, L. Strefi, N. Cavolata. All. Troiani

Reate United: Mezzetti, Chellini (30' st De Leo), Martini, Santoprete (43' st Forti), Blasi, Astarita, Ciccarelli, Zelli (22' pt Ferroni 22), Chmielik, Badji, Diluzio. All. G.Ciccarelli

Arbitro: Matteucci di Rieti.

Marcatori: 10' st Carmesini, 28' st Tolli, 32' st Paglia (RV), 38' st Badji (RU)

