RIETI - Riparte il campionato di Terza Categoria per le 16 squadre reatine coinvolte. È arrivato il 13 ottobre, domani, la data cerchiata in rosso sul calendario di dirigenti, allenatori e giocatori delle società, intenzionati a dare il massimo già dalle prime battute. Cinque le gare in programma per domani, il Micioccoli ospiterà i ragazzi del Posta al Gudini alle 15, prima di lasciare il campo alla Torpedo, impegnata con Monteleone Sabino, alle 18. Grande attenzione anche per il match tra Alto Lazio e Fiamignano a Borbona, in contemporanea con quello tra Gens Cantalupo, padrone di casa, contro Torri In Sabina. Molti occhi saranno senz’altro puntati sul derby tra Real Vazia e Reate United, programmato per le 15,30 a Vazia.Domenica si darà spazio a 3 gare: Stimigliano –Rocca Valle Turano alle 11.00, in contemporanea con il match tra Poggio Moiano e Casperia. Saranno invece Poggio Bustone e Sporting Corvaro a chiudere, alle 15.30, la prima giornata di campionato.Micioccoli – Posta Calcio (arbitro Turchetti di Rieti)Alto Lazio – Fiamignano ( A. Bertini di Rieti)Gens Cantalupo 2.0 F.C. – Torri In Sabina (Serafini di Rieti)Real Vazia – Reate United (Matteucci di Rieti)S.C. Torpedo Rieti – Real Monteleone Sabino (Chiaretti di Rieti)Stimigliano – Rocca Valle Turano (J. Bertini)Pol. Poggio Moiano – Casperia (Aguzzi di Rieti)Poggio Bustone 2014 – Sporting Corvaro (A. Bertini di Rieti)