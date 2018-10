Ultimo aggiornamento: 10:04

RIETI - Pronto al debutto il Reate United, interessante novità di questo campionato di Terza categoria. È stata presentata ieri alla Sala dei Cordari la nuova società del panorama dilettantistico reatino, che sembra volersi subito distinguere non solo per l’impegno sportivo, ma anche per quello sociale.Oltre alla squadra infatti, è stato anche illustrato il progetto “Reate United chiAMA la solidarietà”, un’iniziativa che fonde alla perfezione il calcio con la generosità. Durante le pause dal campionato la squadra si dedicherà a delle amichevoli di beneficenza il cui ricavato andrà ai bisognosi di diverse zone di Rieti, anche tramite l’intervento delle parrocchie e con l’appoggio di altri enti e associazioni. È così che il presidente Cordiano Fortunato, ex arbitro di calcio, intende ringraziare i reatini: «Quando sono arrivato a Rieti ho trovato molte persone che mi hanno dato una mano – afferma – Ora voglio ricambiare».La società gode anche dell’importante patrocinio del Lions Club di Rieti, che appoggia pienamente l’iniziativa, come hanno sottolineato diversi membri del club presenti ieri alla Sala dei Cordari ed entusiasti dei forti valori morali e sportivi della squadra. «Ci divertiremo facendo il meglio in campo – anticipano i dirigenti – La nostra Coppa Campioni è aiutare i bisognosi».Non mancano tuttavia le potenzialità per distinguersi anche sul piano calcistico, grazie ad una rosa nutrita ed eterogenea, degna del nome che porta e sarà diretta da Giuliano Ciccarelli. “Reate United” non è solo il frutto di uno squisito incontro tra un termine antico ed uno moderno, ma tende ad abbattere qualsiasi divisione o barriera perché: «La solidarietà non ha quartieri».Allenamenti che procedono a gonfie vele al campo del Macelletto, nuova casa dello United, ansioso di inaugurare al meglio questa stagione. L’esordio avverrà sabato alle 15.30, contro i padroni di casa del Real Vazia: un match che si preannuncia interessante e adatto ad aprire una stagione sicuramente ricca di sorprese.