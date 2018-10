LE ASPETTATIVE

RIETI - Ci sarà anche il Rocca Valle Turano nel campionato di Terza categoria che partirà il 13 ottobre. Dopo una lunga pausa, sta per iniziare anche il secondo anno di attività per la squadra, ansiosa di riscattare la scorsa stagione terminata in fondo alla classifica. Non manca la voglia di migiorare e la preparazione atletica sembra dar ragione allo staff e ai dirigenti, che si dicono fiduciosi per questo nuovo campionato. Non resta che lasciare la parola al campo, dove i ragazzi di mister Perotti, sapranno sicuramente come far divertire gli spettatori con le loro giocate.: «Ci accingiamo ad affrontare il secondo anno di attività dopo una lunga pausa agonistica. Come tutte le piccole realtà abbiamo incontrato delle difficoltà, ma quest’anno ripartiamo da opere e risultati acquisiti, pertanto speriamo sia tutto più semplice. L’anno scorso abbiamo conseguito la Coppa Disciplina, che ci fa onore, tenteremo di doppiarla anche in questa stagione, con la speranza di migliorare i risultati sul campo».: Daniele Benvenuti, Massimo Ricci, Claudio Ricci.: Danilo Testa, Alessandro Ferri, Egisto Di Giacinto, Leonardo Ricci, Manuel Ricci, Mattia Gentile, Alessandro Gerini.: Angelo Ricci, Antonello Angher, Dame Fall, Alessandro De Martino, Fabio Grifoni, Ivan Scipioni, Lorenzo Di Mattia, Valentino Scipioni, Solomon Maxwell.: Alessandro Antonelli, Leonardo Vellucci, Prince Kennedy, Antonello Carnassale, Conde Sidiki.: Francesco Angher: Alessia Cenciotti: Iantaffi Gianmarco: Donato Perotti: Valentino Scipioni, Paolo Amici, Claudio Ricci (preparatore portieri).