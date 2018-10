I giornata (andata 14/10 – ritorno 3/2)

II giornata (21/10 – 10/2)

III giornata (28/10 – 17/2)

IV giornata 4/11 – 24/2)

V giornata (11/11 – 3/3)

VI giornata (18/11 – 10/3)

VII giornata (25/11 – 17/3)

VIII giornata (2/12 – 24/3)

IX giornata (9/12 – 31/3)

X giornata (16/12 – 7/4)

XI giornata (23/12 – 14/4)

XII giornata (6/1 - 24/4)

XIII giornata (13/1 – 28/4)

XIV giornata (20/1 – 5/5)

XV giornata (27/1 – 12/5)

RIETI - Reso noto il calendario per la Terza Categoria. Le 16 squadre partecipanti inizieranno le gare il 14 ottobre, per terminare la stagione il 12 maggio. Cresce l’attesa per tutti gli appassionati del calcio dilettantistico, ansiosi di assistere al fischio d’inizio.Alto Lazio – FiamignanoGens Cantalupo 2.0 F.C. – Torri In SabinaMicioccoli – Posta CalcioPoggio Bustone 2014 – Sporting CorvaroPol. Poggio Moiano – CasperiaReal Vazia – Reate United F.C.S.C. Torpedo Rieti – Real Monteleone SabinoStimigliano 1969 – Rocca Valle TuranoCasperia – Stimigliano 1969Fiamignano – Poggio Bustone 2014Posta Calcio – Alto LazioReal Monteleone Sabino – MicioccoliReate United F.C. – Gens Cantalupo 2.0 F.CRocca Valle Turano – Real VaziaSporting Corvaro – Pol. Poggio MoianoTorri In Sabina – S.C. Torpedo RietiAlto Lazio – Real Monteleone SabinoMicioccoli – Torri In SabinaPoggio Bustone 2014 – Posta CalcioPol. Poggio Moiano –FiamignanoReal Vazia – CasperiaRocca Valle Turano – Reate United F.C.S.C Torpedo Rieti – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Stimigliano 1969 – Sporting CorvaroCasperia – Rocca Valle TuranoFiamignano – Stimigliano 1969Gens Cantalupo 2.0 F.C. – MicioccoliPosta Calcio – Pol. Poggio MoianoReal Monteleone Sabino – Poggio Bustone 2014Reate United F.C. – S.C. Torpedo RietiSporting Corvaro – Real VaziaTorri In Sabina – Alto LazioAlto Lazio – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Casperia – Reate United F.C.Micioccoli – S.C. Torpedo RietiPoggio Bustone 2014 – Torri In SabinaPol. Poggio Moiano – Real Monteleone SabinoReal Vazia – FiamignanoRocca Valle Turano – Sporting CorvaroStimigliano 1969 – Posta CalcioFiamignano – Rocca Valle TuranoGens Cantalupo 2.0 F.C. –Poggio Bustone 2014Posta Calcio – Real VaziaReal Monteleone Sabino – Stimigliano 1969Reate United F.C. – MicioccoliS. C. Torpedo Rieti – Alto LazioSporting Corvaro – CasperiaTorri In Sabina – Pol. Poggio MoianoAlto Lazio – MicioccoliCasperia – FiamignanoPoggio Bustone 2014 – S.C. Torpedo RietiPol. Poggio Moiano – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Real Vazia – Real Monteleone SabinoRocca Valle Turano – Posta CalcioSporting Corvaro – Reate United F.C.Stimigliano 1969 – Torri in SabinaFiamignano – Sporting CorvaroGens Cantalupo 2.0 F.C. – Stimigliano 1969Micioccoli – Poggio Bustone 2014Posta Calcio – CasperiaReal Monteleone Sabino – Rocca Valle TuranoReate United F.C. – Alto LazioS.C. Torpedo Rieti – Pol. Poggio MoianoTorri In Sabina – Real VaziaCasperia – Real Monteleone SabinoFiamignano – Reate United F.C.Poggio Bustone 2014 – Alto LazioPol. Poggio Moiano – MicioccoliReal Vazia – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Rocca Valle Turano – Torri In SabinaSporting Corvaro – Posta CalcioStimigliano 1969 – S.C. Torpedo RietiAlto Lazio – Pol. Poggio MoianoGens Cantalupo 2.0 F.C. – Rocca Valle TuranoMicioccoli – Stimigliano 1969Posta Calcio – FiamignanoReal Monteleone Sabino – Sporting CorvaroReate United F.C. – Poggio Bustone 2014S.C. Torpedo Rieti – Real VaziaTorri In Sabina – CasperiaCasperia – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Fiamignano – Real Monteleone SabinoPol. Poggio Moiano – Poggio Bustone 2014Posta Calcio – Reate United F.C.Real Vazia – MicioccoliRocca Valle Turano – S.C. Torpedo RietiSporting Corvaro – Torri in SabinaStimigliano 1969 – Alto LazioAlto Lazio – Real VaziaGens Cantalupo 2.0 F.C. – Sporting CorvaroMicioccoli – Rocca Valle TuranoPoggio Bustone 2014 – Stimigliano 1969Real Monteleone Sabino – Posta CalcioReate United F.C. – Pol. Poggio MoianoS.C. Torpedo Rieti – CasperiaTorri In Sabina – FiamignanoCasperia – MicioccoliFiamignano – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Posta Calcio – Torri In SabinaReal Monteleone Sabino – Reate UnitedReal Vazia – Poggio Bustone 2014Rocca Valle Turano – Alto LazioSporting Corvaro – S.C. Torpedo RietiStimigliano 1969 – Pol. Poggio MoianoAlto Lazio – CasperiaGens Cantalupo 2.0 F.C. – Posta CalcioMicioccoli – Sporting CorvaroPoggio Bustone 2014 – Rocca Valle TuranoPol. Poggio Moiano – Real VaziaS.C. Torpedo Rieti – FiamignanoStimigliano 1969 – Reate United F.C.Torri In Sabina – Real Monteleone SabinoCasperia – Poggio Bustone 2014Fiamignano – MicioccoliPosta Calcio – S.C. Torpedo RietiReal Monteleone Sabino – Gens Cantalupo 2.0 F.C.Real Vazia – Stimigliano 1969Reate United F.C. – Torri In SabinaRocca Valle Turano – Pol. Poggio MoianoSporting Corvaro – Alto Lazio