RIETI - Si apre la 37esima stagione per la Torpedo Calcio, coinvolta con altre 15 squadre nel campionato di Terza categoria, che prenderà il via il 13 ottobre. La storica societàreatina riparte, dopo essersi piazzata ottava nella scorsa classifica, con la stessa voglia di vincere e di migliorare anche dopo tutti questi anni di attività.Non mancano certamente i presupposti per fare meglio dello scorso campionato in casa Torpedo, dove è iniziata la preparazione atletica con le prime gare, utili per i tecnici a fare il punto della situazione. Molti i nomi riconfermati tra gli uomini di mister Basilici, a cui comunque non mancherà il supporto dei nuovi arrivati e dei tifosi, per trascorrere una stagione calcistica ricca di emozioni, gol e sano agonismo.(dirigente): «Ci aspettiamo di migliorare puntando sui nuovi acquisti e sulla solidità del gruppo che, nonostante alcune partenze, è rimasto sostanzialmente invariato. I ragazzi stanno ricevendo una buona preparazione e sono molto motivati per questo nuovo anno».: Agostino Broccoletti, Emanuele Masiello, Luca Palma.: Damiano Aquilini, Marco Aquilini, Stefano Biondini, Andrea Chellini, Luca Cordeschi, Valentino Fiori, Davide Galeone, Francesco Maioli, Fabrizio Manni, Daniele Marrocchi, Renzo Mastroiaco, Matteo Novelli, Marco Pezzotti, Fabio Serani, Enzo Silvestri.: Stefano Cavallini, Marco Colasanti, Giulio Fasciolo, Alessandro Giangirolami, Bruno Grillo, Luca Lodovici, Andrea Muggia, Mirko Nobili, Maurizio Paolucci, Stefano Scacciafratte.: Jacopo Francia, Francesco Giuli, Daniele Gunnella, Francesco Rinaldi, Giordano Simeoni.: Renzo Mastroiaco: Agostino Broccoletti: Marco Blasi: Fabrizio Manni: Stefano Botta, Fabio Ciancarelli, Luca Cordeschi, Lamberto Francia, Maurizio Grillo, Francesco Maioli, Roberto Manna, Mirko Nobili.: Gian Luca Basilici