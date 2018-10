LE ASPETTATIVE

Marco Russo

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

LO STAFF

Presidente

Vicepresidente

Allenatore

Segretario tesoriere

Consiglieri

Soci fondatori

RIETI - Anche il Real Monteleone Sabino è pronto a fare il proprio ingresso nel campionato di Terza categoria. La squadra è una novità per il panorama dilettantistico reatino e sembra già prometterne delle belle, grazie anche alla forte motivazione dei ragazzi del mister Marco Russo, sicuramente interessati a cominciare positivamente questa avventura. La società stessa punta a fare bene dentro e fuori dal campo, fino a diventare anche una importante realtà per l’intero paese di Monteleone Sabino, i cui abitanti certamente non faranno mancare l’affetto che solo i tifosi sanno offrire ai giocatori e a tutto lo staff durante i match. Non resta che stare a guardare il comportamento della squadra, sicuramente non sprovvista di assi nella manica.(Allenatore): «Siamo una società nata dal nulla e ripartita da zero. Abbiamo sicuramente una buona squadra per la Terza, ma partiamo senza obiettivi prefissati, l’importante è riportare gente al campo e divertirci con i ragazzi del paese e, se dovesse venirne fuori qualcosa di buono, ne saremmo ovviamente felicissimi».: Luca Pitorri, Giuseppe Pecoroni.: Mauro Pitorri, Giuseppe Tomagra, Luca Crescenzi, Fabio Angeloni, Mario Betti, Giuliano Miniucchi, Manolo Pochini, Simone Marcari, Mattia Lupi.: Paolo Palma, Giulio Boccacci, Manuel Sebastiani, Paolo Rossi, Davide Giuliangeli, Danilo Sanesi, Manuel Muntean, Sebastian Muntean, Damiano Rossi, Mirko Marcari, Alessandro Petrini.: Davide Di Filippo, Nazareno Sanesi, Ugo Ussarini, Fabio Monaco, Alessio Colasanti, Lorenzo Sanesi, Alessandro Salvatori.: Andrea Selli: Moreno Liberati: Marco Russo: Orlando Betti: Cristian Vittori, Luca Crescenzi, Daniele Monaco: Fabrizio Crescenzi, Angelo Sanesi, Manuel Pochini, Eugenio Petrini, Federico Sanesi, Mirko Marcari, Giuseppe Lupi