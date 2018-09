LE ASPETTATIVE

RIETI - Meno di un mese all’inizio della stagione calcistica 2018-19 di Terza categoria. Sono già carichissimi i ragazzi del Real Vazia di mister Troiani, che hanno iniziato la preparazione atletica con tutta la voglia di migliorare il risultato dello scorso anno, che li ha visti al quinto posto. Una preparazione che ha compreso domenica scorsa anche il triangolare Memorial Renzo Berardi, nel corso del quale la squadra ha registrato una convincente vittoria sui padroni di casa della Rufinese (Seconda), senza riuscire però ad agguantare il trofeo, vinto dall’Alba Sant’Elia (Prima). Una prestazione che sicuramente sarà stata utile come test per il tecnico e per i giocatori stessi, che si apprestano a iniziare la stagione con un atteggiamento senz’altro positivo e determinato.(Dirigente e giocatore): «Per quest’anno puntiamo a fare meglio della scorsa stagione, in cui ci siamo piazzati quinti. Abbiamo tutti i presupposti per riuscirci a partire dai primi match che si svolgeranno ad ottobre, i ragazzi stanno dando il meglio in ogni allenamento e sono molto fiducioso nella buona riuscita del nostro campionato. Senza dubbio sarà fondamentale il supporto dei nostri tifosi, che sento di dover ringraziare. È doveroso infine, indirizzare altri ringraziamenti ai nostri sponsor e al nostro presidente Alessandro Taddei per averci dato l’occasione di continuare quest’avventura con una società attiva da 3 anni».: Mattia Di Loreto, Vincenzo Sciarrone.: Nino Cavolata, Lorenzo Faraglia, Francesco Figorilli, Germano Galasso, Claudio Gunnella, Cristian Mannicci, Giuseppe Micheli, Nicolò Tolli, Luca Formichetti.: Andrea Cavolata, Matteo Cavolata, Andrea Cavalli, Valerio Cavalli, Andrea Carmesini, Francesco Rossi, Diego Gianni, Roberto Morelli, Riccardo Sciamanna, Lorenzo Strefi.: Gianpaolo Dessi, Manuel Gentili, Matteo Nucci, Marco Paglia, Gianmarco Petroni, Mirco Strefi, Federico Tizi, Andrea Battisti.: Alessandro Taddei: Walter Troiani: Fabio Cavalli