di Renato Leti

RIETI - Il Borgo Quinzio batte il Montopoli per 5-2 e conquista la promozione in Seconda categoria con due turni di anticipo. Nella quindicesima giornata di ritorno la formazione guidata da Claudio Tomassetti festeggia a lungo a fine partita insieme ai propri sostenitori ed il largo successo di oggi scaturisce da una serie di episodi sui quali gli ospiti manifestano qualche recriminiazione per un arbitraggio che ha destato alcune perplessità. Nulla toglie comunque sul merito della vittoria del Borgo Quinzio che si è mostrata senza dubbio la squadra migliore del campionato.



La gara inizia con il vantaggio del Montopoli che al 2' va in gol con Rantica ma in breve tempo ci pensa Diallo ad agguantare il pareggio al 10' ed a siglare il sorpasso al 23' quando raccoglie una respinta del portiere avversario Mario Carbonara e proprio l'estremo difensore ospite si rende protagonista nel finale di primo tempo respingendo tre conclusioni di Diallo e Vittori. La gara finisce praticamente ad inizio ripresa: al 2' l'arbitro Siby assegna ai padroni di casa un rigore per una spinta in area di Simone Carbonara su Micarelli e dal dischetto è Marinelli a siglare il 3-1; al 25' rigore per il Montopoli causato da un fallo in area su Goktas e realizzato da Simone Carbonara; al 29' altro rigore per il Borgo Quinzio e doppietta di Marinelli per un fallo sullo stesso attaccante ed al 43' il 5-2 finale messo a segno dal neo-entrato Angelini quando gli ospiti erano in inferiorità numerica per una discutibile espulsione del capitano Simone Carbonara apparsa sicuramente eccessiva.



I COMMENTI

Claudio Tomassetti, tecnico Borgo Quinzio

«Una gran bella soddisfazione e un successo meritatissimo da questo splendido gruppo di giocatori. Meritano gli applausi tutti coloro che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto in un progetto vincente».

Giampiero Colafigli, tecnico Montopoli Calcio

«Abbiamo fatto la nostra gara e onorato il campionato pur tra tante difficoltà. Oggi ci siamo impegnati al massimo ma di sicuro non abbiamo goduto della dovuta attenzione del direttore di gara nei momenti cruciali dell'incontro».



IL TABELLINO

Borgo Quinzio : De Marco, Vittori, Fasano (31' st Angelini), Tranquilli, D.Fioravanti, Fabriani (6' st Moscetta), Sallusti (10' st Arcieri), Vasselli, Diallo (29' st F.Mariani), Marinelli (30' st Camilloni), Micarelli. A disp. Sanogo, M.Mariani. All. Claudio Tomassetti.

Montopoli Calcio : M.Carbonara, Caldarola, Papi, Mauri (30'st Marchetti), Gagliani, S.Carbonara, Goktas, Rantica (6' st Coltella), Colafigli, Della Rovere, De Santis. A disp. Maffei. All. Giampiero Colafigli

Arbitro : Massire Siby di Rieti

Reti : 2' pt Rantica, 10' pt e 23' pt Diallo, 3' st (rig.) e 29' st (rig.) Marinelli, 25' st (rig.) S.Carbonara, 43' st Angelini

Note : espulso 40' st S.Carbonara; ammoniti Mauri, S.Carbonara; angoli: 3-2; spettatori: 100 circa.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:38



