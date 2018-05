di Renato Leti

RIETI - Nelle quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria al campo Luchetti il Torri in Sabina s'impone per 4-2 sulla Torpedo Rieti al termine di un incontro in cui i padroni di casa confermano l'ottimo finale di stagione da quando è subentrato in panchina Alessio Ricottini.



In avvio di gara è la formazione ospite a mostrarsi più incisiva provando il tiro con Cavallini al 3', Giuli al 4' e Fasciolo al 6' ma il pallone termina sempre a lato della porta. Al 20' il Torri cambia marcia e si porta in vantaggio con un tiro angolato di Bruni che s'infila tra palo e portiere e raddoppia dopo cinque minuti col capitano Ceccani su una ribattuta in area dopo un angolo calciato da Danilo Tocci. Al 29' grande intervento di Di Domenico Lozzi su tiro ravvicinato di Giuli e nel finale di tempo tenta la deviazione sotto porta Simeoni ma il pallone sorvola di poco la traversa.



Al 9' della ripresa Chellini accorcia le distanze approfittando di una mischia nell'area del Torri dopo un tiro d'angolo ed all'11' è bravo il portiere Rinaldi a respingere una forte conclusione di Bruni. Al 20' lo imita Di Domenico Lozzi deviando in calcio d'angolo un tiro di Silvestri ed al 24' arriva il quarto gol dei padroni di casa con un tiro dalla distanza di Proietti. Al 30' il Torri si porta sul 4-1 con una rete d'astuzia di Pandoli ed al 34' c'è il 4-2 finale con la rete della Torpedo realizzata su calcio di punizione da Maioli.



I COMMENTI



Alessio Ricottini, tecnico Torri in Sabina

«Una bella vittoria ottenuta con soddisfazione da parte di tutto il gruppo. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto e vogliamo proseguire con l'armonia che regna tra tutti noi anche per il futuro».



Luca Basilici, tecnico Torpedo Rieti

«Una partita vergognosa da parte nostra con gli avversari che hanno meritato la vittoria».



IL TABELLINO

Torri in Sabina : Di Domenico Lozzi, Ceccani, Modesti (1' st Pandoli), Colangeli, P.Tocci (35' st M.Tocci), Proietti, Gjyzeli, Dan.Tocci (42' st Eu.Rusu), Bruni, Latini (43' st El.Rusu) , Adami (26' st Ciceroni). A disp.Cavallucci. All. Alessio Ricottini

Torpedo Rieti : Fr. Rinaldi, Marrocchi (1' st Chellini), Silvestri, Aquilini (1' st Biondini), Rosati (1' st Maioli), Cordeschi, Cavallini, Fasciolo, Francia, Simeoni (30' st Blasi), Giuli (1' st Rinaldi). A disp. Broccoletti, Colasanti. All. Luca Basilici

Arbitro : Marco Basilici di Rieti

Reti : 20' pt Bruni, 25' pt Ceccani, 9' st Chellini, 24' st Proietti, 30' st Pandoli, 37' st Maioli

Note : ammonito Ceccani; angoli: 3-6

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA