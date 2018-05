di Renato Leti

RIETI - Nelle tredicesima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria al campo Tempesta di Cantalupo la gara tra la Gens Cantalupo ed il Real Vazia inizia alle 17 su richiesta dei padroni di casa per attendere l'arrivo di Francesco Corinaldesi impegnato sul lavoro e la decisione si rivela vincente dal momento che lo stesso giocatore realizza poi la doppietta con cui la formazione guidata da Luca Zappaterreno si aggiudica l'incontro.



L'inizio di gara è favorevole agli ospiti che al 9' si portano in vantaggio con un bel gol di Nucci ma reagisce bene la Gens che al 14' sfiora il pareggio con un tiro di Di Nicola a fil di traversa ed al 19' reclama un calcio di rigore per una spinta in area su Mattei ed un successivo tocco di mano di un difensore ospite. Preme la Gens ma il portiere Camara compie due miracoli su tiri di Francesco Corinaldesi al 19' ed al 29' ma deve arrendersi al 34' quando lo stesso Corinaldesi realizza il gol del pareggio con un magistrale calcio di punizione dal limite dell'area, concesso per un fallo commesso da Ficorilli su Federico Corinaldesi. Passano due minuti è c'è il sorpasso: il portiere Camara atterra in area Francesco Corinaldesi e l'arbitro assegna il rigore che lo stesso giocatore realizza. Nella ripresa la gara scende di tono ed il risultato non cambia fino al fischio di chiusura.



I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

«Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, recuperando lo svantaggio scaturito dall' unico tiro in porta degli avversari. Una vittoria ancora più importante se consideriamo che abbiamo giocato senza la difesa titolare».

Lorenzo Faraglia, capitano Real Vazia

«Una gara comunque equilibrata che siamo stati costretti ad affrontare in formazione largamente rimaneggiata e senza allenatore. Potevamo ottenere anche qualcosa in più».



IL TABELLINO

Gens Cantalupo : Bianchini, Mattei (28' pt Boccolucci), Bonifazi, Fabbrini, Lattanzi, Maierini, D.Di Curzio (36' st Pazzaglia), R.Di Curzio, Fe.Corinaldesi (20' st Spagnolo), Fr.Corinaldesi (39' st Sabatino), Di Nicola (10' st Giuliani). A disp. Stentella, Iannarella. All. Luca Zappaterreno

Real Vazia : Camara, Galasso, A.Cavolata (15' st M.Cavolata), Faraglia, Ficorilli, Cavalli, Nucci (1' st Rossi), Carmesini, Morelli (25' st Tizi), Dessi, Gianni. A disp. Jonuzi, Micheli. All. Lorenzo Faraglia

Arbitro : Chiaretti di Rieti

Reti : 9' pt Nucci, 34' pt e 36' pt (rigore) Francesco Corinaldesi

Note : ammoniti Mattei, Fabbrini, Boccolucci, Ficorilli, Carmesini, Faraglia; angoli: 2-0

