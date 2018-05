di Renato Leti

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria il Torri in Sabina disputa al Luchetti la migliore gara della stagione battendo per 3-1 l'Atletico Cantalice, secondo in classifica. Partono subito all'attacco i padroni di casa ed al 5' Bruni conclude alto un tentativo da fuori area e dopo dieci minuti una bella girata di testa di Di Giuliani sfiora il palo. Al 16' Paolo Tocci centra la traversa dopo un calcio d'angolo ma al 25' sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con una punizione dal limite dell'area di Andrea Dionisi. Al 43' altro palo di Di Giuliani ed un minuto dopo termina di poco a lato una conclusione di Bruni. Terzo palo pieno di Di Giuliani al 5' della ripresa, poi doppietta dello stesso attaccante al 12' su assist di Latini ed al 22' su calcio di punizione dal limite concesso dall'arbitro Ostili (ottima la sua direzione di gara) per un fallo di Riccardo Di Battista su Bruni. Al 45' tris dei padroni di casa con la rete di Bruni in contropiede e tripudio finale tra i giocatori del Torri a lungo applauditi dal numeroso pubblico presente al Luchetti.



COMMENTI

Davide Di Giuliani, attaccante Torri in Sabina

«Abbiamo disputato oggi una delle più belle partite del campionato e questa vittoria è importantissima perchè ci ricarica anche moralmente dopo un periodo difficile. Una gran bella soddisfazione che ci sprona a dare il massimo per le restanti gare e vogliamo condividere questa gioia con tutte le persone del nostro paese che hanno creduto nel nostro progetto. Un plauso va rivolto anche ad Alessio Ricottini che dalla scorsa settimana è alla guida della squadra e con lui abbiamo conquistato un bel pareggio fuori casa e oggi questa vittoria».

Lorenzo Bruni, tecnico Atletico Cantalice

«Purtroppo mancavano oggi nella nostra formazione giocatori fondamentali che avrebbero potuto fare la differenza: chi è sceso in campo ha comunque dato il massimo ma oggi non siamo stati all'altezza e accettiamo sportivamente questa sconfitta».



IL TABELLINO

Torri in Sabina : Di Domenico Lozzi, P.Munzi, Ceccani, P.Tocci, Colangeli, Proietti, Gjyzeli, D.Tocci (36' st Pandoli), Bruni, Di Giuliani, Latini (43' st Ciceroni). A disp. Rusu, G.Munzi, Boudouma, M.Tocci. All. Alessio Ricottini

Atletico Cantalice : Mat.Dionisi, Di Muzio, Liberali, D.Di Battista, R.Di Battista, N.Beccarini (5' st A.Rossi), Umoru, Caperna, Maccioni (Mar.Dionisi), M.Beccarini, A. Dionisi. A disp. S.Rossi. All. Lorenzo Bruni

Arbitro : Ostili di Rieti

Reti : 25' pt A.Dionisi, 12' st e 22' st Di Giuliani, 45' st Bruni

Note : ammoniti P.Tocci, Proietti, D.Tocci, Colangeli, Ceccani, N.Beccarini, R.Di Battista, Caperna; angoli: 6-2

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



