di Renato Leti

RIETI - Nell'ottava giornata di ritorno del campionato di Terza categoria vittoria esterna del Poggio Moiano che batte al Luchetti per 2-1 il Torri in Sabina.



Partono bene i padroni di casa ed al 9' Bruni sfiora il palo su calcio di punizione di Adami e un minuto dopo viene deviata in calcio d'angolo una conclusione da fuori area di Danilo Tocci. Al 14' Serena blocca un'incursione di Zingaretti e si ripete al 21' su tiro dalla distanza di Galanti. Al 24' Paolo Tocci tenta la girata in porta su un pallone proveniente dalla bandierina ma dopo cinque minuti proprio un rimbalzo sullo stesso Tocci favorisce il tiro a rete di Zingaretti che porta in vantaggio la squadra ospite. Il Torri non ci sta a perdere e ci riprova al 37' con un bel colpo di testa ancora di Paolo Tocci su assist di Adami; al 39' è Danilo Tocci ad impegnare Braconi e dall'altra parte al 44' Serena respinge di piede un tiro di Zingaretti. Al 45' su una punizione concessa per un fallo su Latini interviene Bruni ma il tiro finale è alto.



La ripresa si apre con il calcio di rigore concesso al Torri per un atterramento in area di Latini e realizzato da Bruni (3 gol in 2 partite per il giocatore italo-colombiano) ma il risultato di parità svanisce al 20' quando Giordano Massimi sfugge al controllo dei difensori avversari e realizza il gol-vittoria per il Poggio Moiano. In precedenza era stato allontanato dal campo il tecnico del Torri per le proteste susseguenti ad un gol annullato ai padroni di casa per un dubbio fuorigioco.



I COMMENTI

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina

Sfortuna e disattenzioni hanno portato purtroppo a questa sconfitta che non avremmo meritato. L'episodio della nostra rete annullata è stato decisivo.

Marco Romagnoli, tecnico Pol. Poggio Moiano

«Una vittoria sofferta ma ai giocatori va riconosciuto il merito di aver mostrato in campo grande spirito di sacrificio e voglia di successo. E' con questo atteggiamento che si conquistano risultati importanti. Voglio comunque esprimere i miei complimenti alla squadra avversaria».



IL TABELLINO

Torri in Sabina : Serena, Ceccani, Gjyzeli, P.Tocci (27' st Modesti), Fioretti (23' st P.Munzi), Adami, Cavallucci (21' st G.Munzi), D.Tocci, Latini, Bruni, Colangeli (18' st Proietti). A disp. M.Tocci, Rusu. All.Dario Serena

Pol.Poggio Moiano : Braconi, Moschetti, Sciarra, Principessa, Cestari, Cicolani, Basilici, Feroci (17' st Melilli, al 42' st Dodu), Zingaretti, Galanti, G.Massimi. A disp. P.Massimi, A.Massimi, Dodu. All. Marco Romagnoli

Arbitro : Jacopo Bertini di Rieti

Reti : 29' pt Zingaretti, 3' st Bruni (rig), 20' st G.Massimi

Note : espulso 15' st Zingaretti per doppia ammonizione; ammoniti Adami, Proietti, Cicolani, Zingaretti, Moschetti. Allontanato dalla panchina al 7' st il tecnico del Torri, Dario Serena; angoli: 6-4

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA