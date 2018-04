di Renato Leti

RIETI - Nella gara di recupero della sesta giornata di Terza categoria non disputata il 7 aprile scorso per l'errata comunicazione dell'orario al direttore di gara, la Gens Cantalupo espugna il Luchetti battendo per 3-2 il Torri in Sabina al termine di un incontro in cui i padroni di casa schierano per la prima volta l’italo-colombiano Simone Bruni (classe 1993, ex Primavera Inter e Parma) che realizza una doppietta ma altrettanto fa dalla parte opposta Riccardo Di Curzio che insieme alla rete di Federico Corinaldesi, suggella questa vittoria fuori casa.



Il vantaggio del Torri arriva dopo soli cinque minuti di gioco quando Bruni avanza palla al piede sulla fascia sinistra e con un bel tiro in diagonale batte Stentella. La gioia del gol segnato dura comunque poco, visto che al 12’ Riccardo Di Curzio sigla il pareggio con un magistrale calcio di punizione che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Ci riprova il Torri al 19’ con un bel colpo di testa di Colangelo che termina a fil di traversa mentre dalla parte opposta è Federico Corinaldesi ad impegnare Serena al 20’, imitato un minuto dopo da Di Nicola. Al 25’ c’è il sorpasso: Corinaldesi approfitta di una disattenzione difensiva degli avversari e porta la Gens sul 2-1.



Il tempo di battere il calcio di ripresa e con un tiro da fuori area ancora Riccardo Di Curzio va a segno ingannando tutta la retroguardia del Torri. Il 3-1 punisce severamente la squadra di casa che prova a reagire al 32’ con una conclusione di Ceccani su un pallone proveniente da calcio d’angolo ma è vigile Stentella ed al 40’ arriva il secondo gol di Bruni, fortocopia del precedente e impreziosito da un dribbling nei confronti del portiere che tenta inutilmente di precedere in uscita l’attaccante avversario. Al 41’ c’è un colpo di testa di Paolo Tocci di poco a lato. La ripresa non offre grandi emozioni e la gara s’incanala su continui batti e ribatti che non modificano comunque il risultato. Da segnalare un tiro di Corinaldesi al 29’ parato da Serena ed uno di Lattanzi al 35’ che termina a lato; al 38’ Stentella devia in calcio d’angolo un tiro di Latini quasi dalla linea di fondo campo.



I COMMENTI

Dario Serena, tecnico Torri in Sabina

«Meritavamo sicuramente il pareggio e forse anche qualcosa in più. Purtroppo la fortuna, ancora una volta, non è stata dalla nostra parte. Una nota di merito comportamentale la voglio comunque rivolgere ai nostri giocatori che accettano in ogni circostanza le decisioni arbitrali: cosa che non sempre avviene da parte di molti avversari».



Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

«Un successo importantissimo che arriva dopo tre sconfitte consecutive e che ci rimette in corsa per la piazza d’onore. Siamo scesi in campo con una formazione molto rimaneggiata ma chi ha giocato ha dato veramente tutto contribuendo alla conquista di tre punti fondamentali per la nostra classifica».



IL TABELLINO

Torri in Sabina : Serena, Fioretti, Latini, P.Tocci, Di Giuliani, Pandoli (30’ st Adami), Gjyzeli, Ceccani, Colangeli (1’ st Munzi), Bruni, Proietti. A disp. Rusu, M.Tocci, D.Tocci. All. Dario Serena

Gens Cantalupo : Stentella, Mattei, Pazzaglia, Bonifazi (18’ st Pompili), Bernardinetti, Lattanzi, Boccolucci (30’ st Spagnolo), D.Di Curzio, Corinaldesi, R.Di Curzio, Di Nicola (19’ st Animati). A disp. Bianchini, Sabatino, Zappaterreno. All. Luca Zappaterreno

Arbitro : Serafini di Rieti

Reti : 5’ pt e 40’ pt Bruni; 12’ pt e 26’ pt R.Di Curzio, 25’ st Corinaldesi

Note : ammoniti Ceccani, Bruni, Di Giuliani, Di Nicola, Boccolucci, D.Di Curzio, Pazzaglia; angoli: 9-2.



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 61

Atletico Cantalice 54

Gens Cantalupo 52

Micioccoli 46

Real Vazia 44

Montopoli Calcio 42

Atletico Torano 41

Pol.Poggio Moiano 40

Fiamignano 38

Casperia 37

Torpedo Rieti 32

Poggio Bustone 31

Torricella Sabina 25

Vigor Collevecchio 23

Ponzano Romano 14

Torri in Sabina 11

Rocca Valle Turano 7

Santa Rufina 6

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



