di Renato Leti

RIETI - Nella settima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria importante successo esterno del Micioccoli, confermatosi al quarto psoto con 46 punti, che al campo Tempesta batte per 1-0 la terza in classifica Gens Cantalupo con un gol realizzato da Ometto al terzo minuto del secondo tempo.



La prima azione pericolosa la conducono al 10' i padroni di casa quando su un cross in area di Francesco Corinaldesi il pallone viene deviato sulla traversa da Animati ma il direttore di gara rileva una posizione di fuorigioco. Al 15' termina alto un tiro di Ometto e dopo cinque minuti ci prova Federico Corinaldesi con una semirovesciata a centro area su cross di Giuliani ma il pallone sorvola la traversa. Al 24' Colantoni esce sui piedi di Animati e al 37' Stentella blocca con sicurezza una conclusione dalla distanza di Grillo. Ancora Colantoni in chiusura di tempo para un tiro di Federico Corinaldesi su assist di Boccolucci.



Il gol-partita arriva in apertura di ripresa: al 3' Mastroiaco lascia partire un tiro da fuori area che Stentella respinge ma non trattiene e ne approfitta Ometto che con classe ed esperienza ribatte il pallone in rete. La Gens prova a reagire dopo quattro minuti con una conclusione di Francesco Corinaldesi bloccata da Colantoni; lo stesso avviene al 15' ed al 25' su tiri di Animati con il portiere ospite che non si lascia sorprendere. Al 36' si riscatta Stentella deviando in angolo una punizione di Ometto ed al 38' il Micioccoli resta in inferiorità numerica per l'espulsione del capitano Grillo dovuta a doppia ammonizione.



La Gens Cantalupo, che resta a 49 punti, tornerà in campo mercoledì prossimo 18 aprile nella gara di recupero con il Torri in Sabina (campo Luchetti, ore 18) non disputata sabato scorso per l'errata comunicazione all'arbitro dell'orario di gara.



I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

«Una gara equilibrata nel primo tempo quando abbiamo creato anche tre/quattro occasioni da gol, poi il vantaggio degli ospiti ha cambiato tutto: il Micioccoli si è chiuso in difesa ed è stato tutto più difficile».

Roberto Attorre, tecnico Micioccoli

«Una bella vittoria ottenuta contro una squadra di alta classifica che premia l'impegno e la serietà dei nostri giocatori. Siamo risaliti con tanta voglia di far bene ed il nostro obiettivo è quello di raggiungere il terzo posto. Abbiamo alle spalle una società che ci sostiene in modo encomiabile e possiamo schierare un gruppo di giocatori meravigliosi, dal comportamento eccezionale».



IL TABELLINO

Gens Cantalupo : Stentella, Boccolucci, Giuliani, M.Bonifazi, Pompili, Fabbrini, Animati (25' st Pazzaglia), Maierini (28' pt Lattanzi), Fe.Corinaldesi, Fr.Corinaldesi, D.Di Curzio (18' st Di Nicola). A disp. Fabrizi, Pitotti, Spagnolo, Sabatino. All. Luca Zappaterreno

Micioccoli : Colantoni, Polidori, Rosati, Mastroiaco, L.Deli, Miccioni (31' st Thiam), Cecchetelli (12' st Fernane), Maiezza, Mei (15' st Ranalli), Grillo, Ometto. A disp. Aquilini, A.Deli, Graziani. All. Roberto Attorre

Arbitro : Serafini di Rieti

Reti : 3' st Ometto

Note : espulso 37' st Grillo per doppia ammonizione; ammoniti M.Bonifazi, Fe.Corinaldesi, Animati, Pompili, Rosati, L.Deli, Mei, Grillo, Mastroiaco; angoli: 5-2

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA