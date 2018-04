di Renato Leti

RIETI - Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria non viene disputato il derby tra Torri in Sabina e Gens Cantalupo per un incredibile errore di orario nella designazione arbitrale. Al campo Luchetti il direttore di gara, Ostili della sezione di Rieti, è arrivato prima delle 14 trovando solo il custode ed un dirigente della squadra locale dal momento che l'orario previsto, come da calendario, era fissato alle ore 16. L'orario comunicato all'arbitro era invece quello delle 14.30 e lo stesso riferiva ai dirigenti delle due squadre (giunte nel frattempo al Luchetti) che per successivi impegni lavorativi non era in grado di prorogare la sua presenza oltre il regolare tempo di attesa a partire dalle 14.30. Con alcuni contatti telefonici presso la Figc e Aia è stato sollecitato l'invio di un altro arbitro ma ciò non è avvenuto ed alle 16.45 le due squadre hanno lasciato il campo tra il malumore generale.



«Saremo costretti a recuperare questa gara in un giorno infrasettimanale - affermano i dirigenti di ambedue le società - e per noi questo comporterà sacrifici e rinunce forzate per molti giocatori impegnati nelle rispettive attività lavorative».



Le formazioni annunciate

Torri in Sabina : Serena, Proietti, Ceccani, P.Munzi, Pandoli, Gjyzeli, Latini, G.Munzi, Colangeli, Marco Tocci, Di Giuliani. A disp. Adami, Modesti, Rusu, Danilo Tocci. All. Dario Serena

Gens Cantalupo : Stentella, Boccolucci, D.Bonifazi, Lattanzi, Pompili, Fabbrini, Giuliani, Maierini, Fe.Corinaldesi, Fr.Corinaldesi, D.Di Curzio. A disp. Fabrizi, Pitotti, Pazzaglia, M.Bonifazi, Spagnolo, Animati, Zappaterreno. All. Luca Zappaterreno

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA