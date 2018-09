Ricostruzione post sisma: alla Camera durissimo scontro fra Trancassini e il sottosegretario Santangelo

di Alessandra Lancia

RIETI - Durissimo scontro oggi alla Camera tra il parlamentare reatino Paolo Trancassini e il sottosegretario Vincenzo Santangelo. Trancassini aveva appena terminato il suo intervento per contestare la scelta del governo di non ricomprendere nel decreto Milleproroghe nuove misure sulla ricostruzione post terremoto.



Poi l’affondo contro i Cinque Stelle per una pagina del blog del Movimento che sotto una relazione sul sisma presentava una richiesta di donazione a favore della piattaforma Rousseau. Finito di parlare il parlamentare si é avvicinato ai banchi del governo per presentare una lettera firmata dai sindaci di Amatrice, Leonessa, Preci Castelsantangelo sul Nera e Montereale e copia della pagina del blog dei 5 Stelle ed é su questo che si é acceso lo scontro.



“Il sottosegretario mi ha detto “basta, vattene” - racconta Trancassini al Messaggero - Gli ho chiesto: “come, scusa?”. E lui di nuovo: “Vattene”. Beh, non ci ho visto più”.



Le immagini dello scontro sono andate in onda sul Tg1 e sul Tg5 delle 20. L’incidente si é chiuso con le scuse di Santangelo. “Resta il fatto che sulla ricostruzione stiamo ancora al palo: la visita del premier Conte nei paesi del cratere era stato un bel segnale di attenzione. Ma dev’essersi subito spento se la Commissario De Micheli é ancora al suo posto e se la promessa di rimediare agli errori e alle lacune dell’ultimo decreto sul terremoto é rimasta tale, come dimostra la blindatura del Milleproroghe”.

