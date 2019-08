RIETI - Entro fine anno si saprà se la mano dell’uomo contribuì, insieme al terremoto di tre anni fa, a causare vittime.



I primi due processi, quello per i crolli delle palazzine ex Iacp di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice (18 morti) e quello della torre campanaria di Accumoli (4 morti), andranno, infatti, a sentenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 23 AGOSTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA