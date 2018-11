La scossa fa crollare l'intonaco al Classico Varrone: sospesa l'occupazione notturna dell'istituto

RIETI - Torna il terremoto e col terremoto i timori per la sicurezza delle scuole. Al liceo classico Varrone l’occupazione in corso da parte degli studenti é stata interrotta su disposizione della preside Stefania Santarelli dopo che la scossa delle 19,40 aveva provocato la caduta di un pezzo di intonaco.



I ragazzi presenti si sono spaventati e sono usciti. Poi é arrivata la preside ed è maturata la decisione di interrompere l’occupazione durante la notte, salvo riprenderla domattina e fino alle 3 del pomeriggio, come concordato con i rappresentanti degli studenti. Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA