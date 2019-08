RIETI - Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica vulcanologia alle ore 20 e 11 minuti nel territorio di Cittareale. La scossa ha avuto epicentro molto in profondità.



In molti, comunque, a Cittareale l'hanno distintamente avvertita. Non si segnalano però danni a persone o cose.